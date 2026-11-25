El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclamó a Jeanette Evangelina Alonzo Contreras como alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030 y a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla como primer regidor, tras aplicar el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las denominadas reelecciones encubiertas.

Durante el acto de proclamación, el JEE determinó que López Aliaga no está habilitado para ser proclamado alcalde para el periodo 2027-2030 ni para acceder a dicho cargo mediante sucesión o reemplazo durante ese mismo periodo .

La decisión se sustenta en que López Aliaga fue elegido alcalde de Lima para el periodo 2023-2026. Según el organismo electoral, su posterior renuncia al cargo no elimina la prohibición establecida para acceder nuevamente a la alcaldía durante el periodo siguiente.

“Esta conclusión no supone desconocer la validez de su candidatura como regidor ni afecta su condición de integrante de la lista electoral de Renovación Popular Perú”, señala la resolución del JEE.

El documento precisa que existe una diferencia entre la habilitación para ejercer el cargo de regidor y aquella requerida para acceder a la alcaldía, debido a que ambos cargos están sujetos a presupuestos constitucionales distintos.

Jeanette Alonzo fue proclamada alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030. RLA ocupará el cargo de primer regidor, pero no podrá suceder a Alonzo en la alcaldía.

“Por tanto, el ciudadano Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla conserva su condición de primer regidor, sin que ello lo habilite para asumir la alcaldía”, agrega la resolución.

Alonzo ocupa el siguiente lugar en la lista

Ante el impedimento de López Aliaga para asumir la alcaldía por sucesión, el JEE dispuso continuar con el orden de precedencia de la lista electoral de Renovación Popular Perú para identificar al siguiente integrante habilitado.

En ese proceso, el organismo electoral identificó a Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, quien ocupaba la segunda posición de la lista de regidores, inmediatamente después de López Aliaga.

El JEE señaló que no encontró algún impedimento constitucional o legal que impida a Alonzo acceder al cargo de alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030.

De esta manera, Alonzo será quien encabece la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el próximo periodo, mientras que López Aliaga conservará su condición de primer regidor.

La resolución establece así una diferencia entre ambos cargos: aunque López Aliaga podrá integrar el concejo municipal como regidor, no podrá asumir la alcaldía en caso de una eventual vacancia, renuncia o reemplazo de la alcaldesa durante el periodo 2027-2030.

La determinación del JEE se enmarca en el criterio del JNE respecto de las reelecciones encubiertas, según el cual haber dejado el cargo de alcalde antes de culminar el periodo para el que fue elegido no permite eludir las restricciones constitucionales para volver a ejercer la alcaldía en el periodo inmediatamente siguiente.¿