El Jurado Electoral Especial Lima Centro, informó que el miércoles 25 de noviembre proclamará a las nuevas autoridades para la capital.

La reunión se realizará el 25 de noviembre a las 10:00 am, en la cual se emitirá el acta en la que se dejará constancia de quién asumirá la jefatura de la capital.

También se reconocerá a los regidores para el periodo 2027-2030.

Vale añadir que, según la ONPE, Renovación Popular obtuvo el 27.6% de los votos válidos.

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No obstante, el JNE resaltó que no está permitida la reelección encubierta, por lo cual Rafael López Aliaga, pese a ser primer regidor, no podrá ocupar el sillón municipal.

Desde Renovación Popular indicaron que se trata de una vulneración de la voluntad popular, debido a los más de 1.5 millones que recibió su organización por la imagen de López Aliaga.