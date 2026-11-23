El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el cronograma de debates en los 15 departamentos donde se realizará una segunda vuelta regional para elegir a sus gobernadores y vicegobernadores. Las jornadas se desarrollarán entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre.

El organismo electoral precisó que la segunda elección regional se realizará donde ninguna fórmula superó el 30% de los votos válidos.

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Los debates comenzarán en Moquegua y concluirán en Piura y Lambayeque, de acuerdo con el siguiente calendario:

Martes 24 de noviembre: Moquegua.

Jueves 26 de noviembre: Tacna y Junín.

Viernes 27 de noviembre: Tumbes, Loreto y Lima Región.

Sábado 28 de noviembre: Amazonas y Cajamarca.

Domingo 29 de noviembre: Arequipa y Puno.

Lunes 30 de noviembre: Áncash, La Libertad y Pasco.

Martes 1 de diciembre: Piura y Lambayeque.

En los debates participarán las agrupaciones políticas cuyas fórmulas avanzaron a la segunda vuelta.

De acuerdo con la siguiente lista, debatirán:

Amazonas: Partido Democrático Somos Perú y Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo.

Áncash: Alianza Para el Progreso y Podemos Perú.

Arequipa: Fuerza Arequipeña y Ahora Nación - AN.

Cajamarca: Partido Democrático Somos Perú y Alianza Para el Progreso.

Junín: Podemos Perú y Alianza Para el Progreso.

La Libertad: Partido Democrático Somos Perú y Podemos Perú.

Lambayeque: Partido Democrático Somos Perú y Fuerza Popular.

Lima Provincias: Partido Democrático Somos Perú y Alianza Renovación Popular y Toro.

Loreto: Partido Democrático Somos Perú y Alianza Para el Progreso.

Moquegua: Acción Popular y Partido Democrático Somos Perú.

Pasco: Partido Frente de la Esperanza 2021 y Podemos Perú.

Piura: Alianza Para el Progreso y Podemos Perú.

Puno: ASI - Juntos por el Perú y Ahora Nación - AN.

Tacna: Alianza Para el Progreso y Ahora Nación - AN.

Tumbes: Fe en el Perú y Partido Democrático Somos Perú.