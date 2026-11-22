La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó, en el Boletín Oficial de la Magistratura, el cronograma complementario de los concursos para seleccionar y nombrar jueces y jueces de control de las convocatorias 002, 003, 004 y 005-2026-SN/JNJ.

Según lo estipulado, los textos de la evaluación de conocimientos, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se publicarán hasta el 30 de noviembre de 2026.

Además, del 9 de noviembre al 23 de diciembre se verificará el cumplimiento de los requisitos de aptitud de quienes aprobaron, según la documentación presentada en su inscripción.

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Para la evaluación curricular, los postulantes deberán presentar su currículum y los documentos sustentatorios mediante la extranet de la JNJ, del 22 de febrero al 3 de marzo de 2027. Los resultados se publicarán el 6 de abril.

Por otro lado, los recursos de reconsideración contra los puntajes de la evaluación curricular podrán presentarse del 7 al 9 de abril de 2027. El 30 de abril se publicarán sus resultados y la relación de postulantes aptos para la etapa de estudio de caso.

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Cabe precisar que la propia ciudadanía podrá presentar tachas contra los postulantes del 7 al 15 de abril de 2027. Asimismo, podrá formular denuncias hasta siete días hábiles antes del inicio de la entrevista personal.