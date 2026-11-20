Ante la diligencia que realizó el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en la sede principal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se pronunció.

La superintendencia refiere que El Ministerio Público inició una investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible.

Además, asegura que, desde el primer momento, la SBS ha atendido ampliamente todo requerimiento de información de dicha entidad.

La SBS afirma que el 19 de noviembre tomó conocimiento de que dos de sus funcionarios han sido incluidos en dicha investigación, quienes -según asevera la entidad- vienen colaborando conforme a ley.

“Asimismo, y sin que la SBS tenga pendiente remitir información alguna a dicha entidad, el Ministerio Público ha solicitado y obtenido una orden judicial de allanamiento de su sede principal, medida que estimamos desproporcionada”, señala la SBS en su comunicado.

Un equipo de 24 fiscales participó en allanamientos incluyendo la sede de las SBS en San Isidro. (Foto: Ministerio Público)

La superintendencia rechaza además la continua filtración de información reservada relativa a este caso, pues sostiene que afecta la integridad e imparcialidad de la investigación.

La SBS se pronunció sobre allanamiento a su sede. | Foto: Andina

Según la policía, el operativo tiene como fin desarticular una presunta organización criminal denominada “Los Herméticos del Caudal”.

Hace unos días se conoció, de acuerdo a un reporte periodístico - en el que citan a un testigo protegido- que habría una presunta concertación entre empresas de transporte de caudales para mantener el control de este servicio, impidiendo la apertura del mercado.