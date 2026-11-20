Los efectos del Fenómeno El Niño siguen reflejándose en las condiciones climáticas de distintas regiones del país. Esta vez, Piura alcanzó un nuevo registro histórico: una temperatura mínima de 26.3 °C, la más alta reportada en los últimos 50 años para esta fecha .

El ingeniero Nelson Quispe, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que el registro se produjo este viernes 20 de noviembre.

“26.3 grados Celsius es una temperatura muy alta para ser la mínima, es como si fuera la máxima de un día. Y en los años 98 registraron alrededor de 25, cerca de 26 grados, pero 26.3 en este caso por ser noviembre, todavía no estamos entrando ni siquiera al verano y ya las temperaturas están bastante altas”, explicó en RPP.

El especialista advirtió que las temperaturas continuarán incrementándose en los próximos días. A ello se suma la humedad presente en la franja costera, que contribuye a elevar la sensación de bochorno, incluso cuando el cielo permanece cubierto.

“Toda la humedad que está a lo largo de la costa influye con las temperaturas altas y esta sensación de bochorno que uno siente. Justamente, cuando los cielos están cubiertos, uno piensa que no hay radiación, va a ser un poco más fresco. No. Esa humedad hace que uno sienta ese bochorno y las temperaturas siguen siendo altas”, señaló.

Piura registró una temperatura mínima de 26.3 °C este 20 de noviembre, un valor que no se observaba en los últimos 50 años, según el Senamhi. Foto: Andina.

Quispe indicó que este comportamiento no se limita al norte del país. La costa central y sur también registraría temperaturas por encima de sus valores habituales, en el contexto de las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño.

Lima también registra temperaturas por encima de lo normal

En Lima, las temperaturas han alcanzado los 33 °C en Carabayllo, mientras que en los distritos de Lima este llegaron a los 32 °C. En las zonas más cercanas al litoral, los valores se ubicaron entre 30 °C y 31 °C, detalló el especialista.

“(Son) temperaturas bastante altas, (que) deberían estar registrando entre 22 a 24 grados. Estamos hablando más de 6 grados por encima de lo normal”, precisó.

Tumbes acumula más de 400 milímetros de lluvia

En cuanto a las precipitaciones, Quispe informó que Tumbes presenta lluvias prácticamente a diario, con registros que pueden alcanzar los 100 milímetros en una sola jornada.

El especialista advirtió que estos valores se encuentran muy por encima de los niveles habituales para noviembre, mes en el que normalmente se acumulan alrededor de 5 milímetros de lluvia. En lo que va del mes, las precipitaciones en la región ya superan los 400 milímetros, alcanzando niveles extraordinarios.