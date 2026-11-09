Senamhi alerta sobre lluvias de fuerte a extrema intensidad en la costa norte. (Foto: Andina)
Senamhi alerta sobre lluvias de fuerte a extrema intensidad en la costa norte. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura.

para el periodo comprendido entre el 9 y el 11 de noviembre.

Según el reporte, los acumulados de lluvia en la costa norte podrían alcanzar valores próximos a los 100 milímetros por día.

Asimismo, mientras que en la sierra central los valores oscilarían entre 6 y 17 milímetros por día.

La entidad indicó que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Además, se estima la ocurrencia de lluvias ligeras en la costa debido al traslado de humedad desde las zonas altoandinas, de acuerdo con el pronóstico.

El aviso de nivel rojo incluye lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. En la costa norte se prevén acumulados cercanos a 100 mm diarios. Foto: Senamhi
El aviso de nivel rojo incluye lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. En la costa norte se prevén acumulados cercanos a 100 mm diarios. Foto: Senamhi

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