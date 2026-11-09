El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura.
La alerta fue difundida mediante el aviso meteorológico 462, el cual establece el nivel rojo para el periodo comprendido entre el 9 y el 11 de noviembre.
Según el reporte, los acumulados de lluvia en la costa norte podrían alcanzar valores próximos a los 100 milímetros por día.
Asimismo, la institución pronosticó precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en la sierra del país. En la zona norte se esperan acumulados de entre 8 y 30 milímetros diarios, mientras que en la sierra central los valores oscilarían entre 6 y 17 milímetros por día.
La entidad indicó que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.
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Además, se estima la ocurrencia de lluvias ligeras en la costa debido al traslado de humedad desde las zonas altoandinas, de acuerdo con el pronóstico.