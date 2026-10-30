El Gobierno evalúa ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar la culminación de tramos cortos de proyectos públicos inconclusos en distintas regiones del país. La propuesta contempla una nueva modalidad enfocada en cubrir los saldos de obra y acelerar la culminación de intervenciones que registran avances importantes, pero no cuentan con recursos para llegar a su término.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que la iniciativa forma parte de la política contracíclica que el Ejecutivo busca implementar en el corto plazo para sostener el dinamismo económico frente a los efectos del fenómeno El Niño y los choques externos, entre ellos el incremento de los precios de los combustibles y las tasas de interés internacionales.

“Esperamos terminar la obra pública tradicional con una nueva versión de OxI: saldos de Obras por Impuestos. Es decir, escoger la obra a la que le falta poco para terminar y aplicar el mecanismo. Eso es muy rápido y nos va a permitir enfrentar con éxito estos vientos contractivos”, señaló durante el encuentro empresarial Open for Business Perú–USA, organizado por BanBif con el apoyo de AmCham e International Finance Bank.

La estrategia contracíclica del Gobierno comprende cuatro ejes: bonos a familias vulnerables; mantenimiento descentralizado de colegios, centros de salud, comisaría y carreteras; impulso a la construcción de viviendas y la finalización de obras públicas; y la inyección de liquidez a sectores económicos impactados.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno evalúa una nueva modalidad de Obras por Impuestos para financiar los saldos de proyectos públicos inconclusos. Foto: MEF.

¿Qué proyectos podrán acceder al mecanismo?

Cuba precisó que la priorización estará dirigida a proyectos que cuenten con expedientes técnicos adecuados, pero que no pudieron concluirse porque los municipios o gobiernos regionales no aseguraron el financiamiento necesario. La propuesta dejará fuera a las intervenciones que presenten controversias legales o indicios de corrupción.

El ministro sostuvo que existen autoridades subnacionales que iniciaron varios proyectos sin contar con los recursos suficientes para ejecutarlos. En esos casos, el MEF busca orientar el financiamiento hacia las obras que quedaron pendientes y que tienen mayores posibilidades de reactivarse en el corto plazo.

“El MEF suspendió el financiamiento a ese alcalde o gobierno regional abrió muchos proyectos a la vez y no tuvo cómo financiarlos. Entonces, ahora le vamos a dar más a aquellos que tienen esos proyectos paralizados. Esos son los más rápidos de reactivarse”, indicó.

Por otro lado, el titular del MEF adelantó que el apoyo para el mantenimiento de infraestructura pública se canalizará directamente a los responsables de los establecimientos, en lugar de transferirse a las autoridades municipales o regionales. “El dinero va directamente al director de la escuela, al comisario de la comisaría, al director de ese centro de salud para, bajo su responsabilidad, gastar en mantenimiento”, expresó.