El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, descartó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya realizado un desplante a su homóloga peruana Keiko Fujimori, al afirmar que el modelo de seguridad en su país no se puede replicar en el Perú porque enfrentan realidades diferentes.

En principio, el ministro del MTPE, en declaraciones a RPP, consideró que la administración del jefe de Estado salvadoreño es un “buen referente para el Gobierno de Fujimori”, fundamentalmente en materia de seguridad.

Frente a quienes criticaron la visita de la jefa de Estado al país centroamericano, Sheput replicó que no conocen lo que es el benchmarking, que es compararse con alguien que es eficiente en determinado sector, e incorporar las buenas prácticas, con las adecuaciones del caso.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleto, Juan Sheput. (Foto del MTPE)

Adecuación de las buenas prácticas

“El presidente [Bukele] sabe perfectamente que lo que está buscando la presidenta Fujimori es incorporar las buenas prácticas, pero estas tienen que ser adecuadas, tienen que ser customizadas, de acuerdo con el cliente que las va a recibir y en ese sentido ha sido correcto. No hay allí ningún tipo de desplante”, insistió el ministro.

Añadió que hay un conjunto de acciones que aplicó el Gobierno salvadoreño que el Gobierno de Fujimori ha tomado en cuenta, durante su visita, “pero definitivamente son realidades distintas y [esas acciones] tendrán que ser adecuadas no replicadas, eso lo dice la metodología”.

Posición del Canciller Espá

Consultado sobre el mismo tema, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, dijo que lamentaba que haya personas que cuestionaron el viaje de la mandataria. “[...] son creadores de narrativas que pretenden dejar de lado las buenas prácticas, las buenas lecciones que hemos compartido con el Gobierno de El Salvador”, remarcó ante la prensa.

El canciller Carlos Espá. Foto: Cancillería

En referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que se aplica en ese país, el canciller señaló que se trata no solamente de un penal, sino de un conjunto de reformas que se requieren hacer para que la política penitenciaria ponga toda la autoridad sobre las organizaciones criminales transnacionales.

“Estamos seguros de que vamos a poder aplicar algunas de esas lecciones aprendidas [en la visita a El Salvador] y ellos también han podido escuchar de los desafíos que tenemos en el Perú; se trata de ir caminando juntos. En ese sentido, el viaje ha sido muy positivo”, aseveró.

Consultado sobre cuáles de las políticas penitenciarias salvadoreñas aplicará el Perú, el Canciller señaló que la lucha contra las organizaciones criminales requiere de una aplicación conjunta de varias medidas.

“Primero, por supuesto, es la aplicación de normas rigurosas a cabecillas y organizaciones criminales [con] un régimen penitenciario que permita evitar, por ejemplo, que estos cabecillas ordenen y planifiquen sus delitos desde las cárceles; una norma que, por ejemplo, regule la actuación de las empresas de telefonía para que no haya señal celular en las cárceles y en las zonas cercanas”, anotó.

Sobre este punto, añadió que tiene que haber responsabilidad de las empresas de telefonía en las cárceles, y citó cómo se maneja en el CECOT. “Nosotros llegábamos al CECOT y 2 o 3 kilómetros antes se cortaban todas las comunicaciones porque las empresas tienen una responsabilidad de que alrededor de esas cárceles no puede haber señal de celular”, citó.

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Espá añadió que se requiere, en general, de una reforma legislativa, una reforma procesal y una reforma penitenciaria, en un trabajo conjunto que se tiene que hacer para recuperar el imperio de la ley en las cárceles, y que eso iba a ser posible aplicando el paquete de facultades legislativas.

Si bien el Congreso de la República aprobó solo 27 de las 66 iniciativas planteadas por el Poder Ejecutivo, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó que, a través de otros mecanismos, se va a ir avanzando en el objetivo antes mencionado.

“Cada una de las normas que tienen que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa (Mindef), el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) son normas específicas [sobre lo cual] tiene que responder cada ministro”, puntualizó.