La implementación de outlets es la primera medida concreta de la declaratoria de emergencia del sector textil y confecciones. (Foto: Andina)
La implementación de outlets es la primera medida concreta de la declaratoria de emergencia del sector textil y confecciones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el , mediante Resolución Ministerial N.° 00389-2026-PRODUCE.

El dispositivo establece una hoja de ruta para promover la recuperación económica, fortalecer la competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo para esta industria en todo el país.

El plan comprende cuatro líneas de acción: impulso al financiamiento; fortalecimiento de capacidades, competitividad y productividad.

Acceso a compras públicas

También acceso de las MYPE a las compras públicas a través del Programa Nacional Compras a MYPErú (PNCMP); y promoción de la comercialización y apertura de nuevos mercados.

El plan comprende cuatro líneas de acción, la primera: impulso al financiamiento; fortalecimiento de capacidades, competitividad y productividad
El plan comprende cuatro líneas de acción, la primera: impulso al financiamiento; fortalecimiento de capacidades, competitividad y productividad

En materia de financiamiento, se propone gestionar un programa de garantías que facilite el acceso al crédito de las empresas textiles y de confecciones, especialmente de las MYPE.

Asimismo, se proyecta generar más de S/ 335 millones en oportunidades comerciales mediante compras públicas, ferias y ruedas de negocios.

Asistencia técnica

Como parte del fortalecimiento empresarial, Produce liderará acciones de capacitación y asistencia técnica para más de 2,650 MYPE, a través del Programa Nacional Tu Empresa y la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).

Estas intervenciones -indica el ministerio- contribuirán a mejorar sus procesos productivos, elevar su productividad y fortalecer su gestión empresarial.

El sector textil y confecciones representa el 7.4 % del PBI manufacturero y genera alrededor de 411 mil empleos directos a través de aproximadamente 47 mil empresas, de las cuales el 99.4 % son MYPE.

Vulnerabilidad ante el FEN

No obstante, y vulnerabilidades logísticas y productivas asociadas al Fenómeno El Niño.

Con la aprobación de este plan, Produce indicó que articula instrumentos de financiamiento, asistencia técnica y promoción comercial para atender las principales necesidades del sector, fortalecer a las empresas y ampliar sus oportunidades de participación en el mercado nacional e internacional.

“De esta manera, el Ministerio de la Producción reafirma su compromiso con la recuperación y el desarrollo de la industria textil y de confecciones, impulsando condiciones que permitan a las MYPE mejorar su productividad, generar empleo y consolidarse como protagonistas del crecimiento económico del país”, anotó el ministerio.

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