¿Cómo vienen cerrando este 2026?

Siento que en el Perú se ve una capacidad de gasto que no se ha visto en los últimos años. Si bien tenemos pequeños problemas, está circulando el dinero, la gente está gastando no solamente en consumo masivo, y no solo en Lima, también en provincias. Esto yo lo veo viniendo desde mediados del año pasado.

¿A qué atribuye esa demanda?

Si bien la gente está gastando más, esto también se debe a que hay muchos más jugadores comercializadores en el Perú. Por ejemplo, el sector de tiendas de conveniencia, inclusive las propias ventas en línea, están haciendo que la gente esté mucho más cerca de los productos, y que tenga una capacidad de compra y elección más rápida.

¿El calor no afectó el consumo de galletas?

Yo creo que son dos efectos. Las temporadas de calor no son tan buenas para los dulces, pero si funcionan muy bien para los salados. En el caso de galletas, existen dulces y salados, yo creo que la caída de uno es compensada con la subida del salado. Ahora, la gente está más en la calle, ya sea por el tráfico, movilidad, salidas, lo que sea, y eso es favorable para los snacks.

¿Cómo capitalizan la diversificación de canales?

Trabajamos mucho acercándonos a los nuevos canales. Las bodegas y mercados siguen siendo la piedra angular del consumo masivo, pero cada día toman más fuerza los canales modernos. Hemos trabajado un montón, cambiando y lanzando nuevos productos, con sabores más peruanos y desarrollando sabores tropicales peruanos, hemos sacado galletas con el ‘brandeo’ de clubes de fútbol, estamos cambiando algunas presentaciones, pasando a ser o más grandes o más pequeñas, la gente el ‘family size’ o el empaque pequeño personal

¿Estas innovaciones son de los últimos 12 meses?

Sí, en ese último año hemos lanzado 14 productos y en el verano seguiremos lanzando más. Este ritmo de innovación se va a mantener. El cambio en la dinámica de mercado, exige tener una oferta innovadora, clásica, pero a la vez innovadora.

San Jorge trabaja para acercarse a los nuevos canales con nuevas presentaciones de productos.

En tanto, ¿siguen apostando por las nuevas categorías de agua embotellada y atún?

En agua, ya somos fabricantes (iniciaron con producción de terceros). A más calor, es más necesario consumir el agua; y el atún se vuelve un producto muy importante. A veces llevar la proteína de un sitio a otro es muy complicado, y el atún al ser una conserva la puedes llevar en cualquier momento.

A partir de estas iniciativas, ¿cuánto crecerían este año?

Las galletas es un sector muy grande, es el snack número uno de varios países, inclusive Perú, pero tiene un crecimiento relativamente estable. El mercado crece aproximadamente 4% al año, nosotros estamos creciendo con el mercado; mientras que en el sector de agua somos nuevos y nuestro crecimiento va en dos dígitos, y lo mismo pasa con atún, no es que el segmento esté creciendo tanto.

En tanto, con Molicentro, ¿cómo han visto el negocio?

El mercado de granos, al ser tan grande y tan dependiente del mundo, es muy sensible a los eventos que puedan ocurrir, y son tres eventos los que al final determinan el precio de los granos en Perú. Primero, el tema climático y su impacto en las cosechas; segundo, los eventos externos, tipo bloqueos, amenazas de guerras, cierres de puertos o de zonas de tránsito marítimo; y el tercero, el precio del petróleo, porque estos granos tienen que desplazarse desde bastante lejos.

¿La demanda de productos finales de la harina viene al alza?

Los panaderos están siendo muy creativos y están haciendo cosas muy interesantes con el trigo, por ejemplo, se están animando a hacer cada vez más panes de masa madre, y están generando una nueva demanda y captando el atractivo de lo artesanal. Entonces, el mercado en general de la harina crece a un ritmo del PBI, tal vez un poco más que el PBI.

FERNANDO MARITEGUI, CEO DE SAN JORGE.

El Niño: desafíos y capacidad de suministro

¿Cómo ven el mercado por el fenómeno El Niño?

Este fenómeno El Niño va a ser el mejor examen para el país y para las empresas de planificación. Sabiendo que iba a pasar y será muy grande, vamos a ver realmente cuán planificadas son las empresas y el Estado. El siguiente punto es poder enfrentar los sobrecostos sin trasladarlos a los consumidores.

¿Habría una caída de ventas?

Estoy seguro que va a ser un año difícil, aunque no estimamos caídas para nada en los ingresos. Veremos algunos sobrecostos, pero totalmente temporales. Apostamos por una recuperación muy fuerte del país en el segundo semestre del 2027.

¿San Jorge puede asegurar la provisión al mercado?

Identificamos los posibles bloqueos y problemas lo mejor que hemos podido, estamos descentralizando los almacenes de una manera temporal porque algunas rutas podrían cortarse. Estamos ejecutando las acciones para asegurar la provisión de nuestros productos en todo el Perú. Definitivamente no va a ser lo más fácil, va a tener algunos costos, pero estamos asegurando la provisión en todo el país.

El norte va a tener algunos problemas, también en la sierra central del país. Estamos descentralizando almacenes, haciendo convenios logísticos, asegurando la provisión de camiones, de insumos, también trabajamos con todos nuestros colaboradores no solo para que puedan ir a trabajar, sino que tomen las medidas para proteger sus hogares.

¿Las plantas podrían atender picos de demanda de galletas y agua?

Estamos pensando en eso a medida de nuestras posibilidades, porque podrían no llegar los insumos. El agua embotellada es súper útil para cualquier eventualidad al igual que las proteínas, en este caso el atún.

Hemos podido desarrollar una capacidad de 30% más de producción en la planta, ya la tenemos implementada y vamos a ir desarrollándola.

¿Dónde se ubican las plantas?

Las de harinas y agua las tenemos en Lima (Ate Vitarte); y galletas, en Vitarte y también en Trujillo. También tenemos centros de distribución en el norte, sur y centro.

No solo apuntamos al público peruano, que es muy importante, también apostamos por el país como un centro logístico, un hub para toda América. Perú tiene ventajas que pocos países tienen con más puertos y carreteras.

Pilares de crecimiento: San Jorge proyecta centro de distribución y nueva planta

¿Cuál es la visión al exterior?

Nos hemos puesto la meta de llevar nuestras exportaciones al 12% de las ventas en un año para lo que hemos ejecutado inversiones muy grandes últimamente. Vamos a construir un centro de distribución probablemente el más moderno de galletas del Perú y Sudamérica.

¿Cómo va ese proyecto logístico?

Hemos conseguido los terrenos muy buenos y vamos a iniciar la construcción de este centro de distribución y también estudiamos entrar en otras categorías de alimentos, ya estamos los proyectos aprobados. Estamos esperando que se den algunos procesos para no solamente crecer en los productos actuales, sino desarrollar nuevos segmentos y nuevas categorías.

En ese sentido, tras la ampliación de capacidad, ¿qué proyectos vienen?

Tenemos tres. El centro de distribución es una, pero también vamos a ampliar líneas de producción. Y la tercera es que estamos incursionando, pero de una manera muy estructurada, en inteligencia artificial para ayudar a los procesos, distribución y conocimiento del cliente.

El Grupo San Jorge también participa en el mercado de harinas con Molicentro.

¿Estas líneas de producción estarían en la planta de Ate?

No, serían en una nueva planta, en un nuevo terreno.

¿Dónde se ubicará el centro de distribución?

En Lima.

¿Ven mayor potencial al negocio de agua embotellada?

Es algo muy interesante. Estamos recién comenzando y nos damos cuenta que el mercado es tremendamente grande. Y creemos que es algo que complementa perfecto con lo salado, con las galletas. Es una categoría muy competitiva.

Hay jugadores muy grandes y podemos competir bien, pero sentimos que no va a ser el centro de nuestros negocios. Nos seguimos quedando con los sólidos, pero es un negocio que complementa muy bien la distribución y hace muchas sinergias con la actividad comercial y logística de los productos actuales que nosotros tenemos.

¿Las conservas también seguirán siendo un negocio complementario?

Así es.

Estrategia en mercado de América e innovación

Para llegar a la meta de exportaciones, ¿ven nuevos territorios o crecer en los actuales?

Tenemos que profundizar bastante en los territorios que estamos. Yo creo que el Perú en galletería es un país muy competitivo y tenemos América, tanto el sur, centro e inclusive norte, como un mercado muy interesante y muy grande. Nos hemos centrado siempre en el Perú, que son 33 millones de personas, y si le ponemos un poco más de foco a un mercado que es América, que son más o menos 1,000 millones de personas, definitivamente creemos que tenemos las oportunidades y las capacidades para hacerlo.

Tenemos ya más capacidad instalada, más capacidad en camino, tenemos un know-how bueno, integración vertical con el molino, que nos permite compartir el trigo en harina. Estamos pensando en otras integraciones verticales con inversión. Son muchas ventajas para poder salir de una manera mucho más estructurada y ordenada al extranjero.

Por lo pronto, ¿cuál es la participación de exportación respecto a ventas?

Nuestras exportaciones actuales son 6% de las ventas. Son muy pequeñas y por eso la meta era duplicar las exportaciones.

El otro pilar era innovación, ¿en qué se enfocarán?

El concepto de innovación se basa en entender cuál es la tendencia, lo que te pide el mercado y estar capacitados para poder darlo. Para eso hemos reforzado nuestra área de investigación y desarrollo (I + D), con profesionales de diferentes puntos de vista, diferentes áreas, y los cuales están muy centrados en el tema innovar y no tienen ningún límite.