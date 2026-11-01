San Jorge incursionará en nuevas categorías de alimentos tras incorporar el atún.
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

El consumo masivo en Perú mantiene una tendencia favorable, con un crecimiento proyectado de 1.5% en volumen en 2026; y de 0.7%, en 2027, según Worldpanel by Numerator, apalancado en alimentos y bebidas. Sin embargo, el panorama se enfrenta a un desafío estructural: el fenómeno El Niño. En ese contexto de mayor gasto en los hogares pero con riesgo de bloqueos de carreteras, alza de insumos y picos de demanda de productos no perecibles, Fernando Mariategui, CEO de Grupo San Jorge —que integra a San Jorge y Molicentro— explica los desafíos y oportunidades del grupo desde la innovación hasta la preparación logística y nuevas inversiones productivas para crecer no solo en Perú sino en toda América.

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