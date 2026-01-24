A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la empresa informó al Ministerio de la Producción (Produce) sobre el proyecto “Ampliación del área de ensaque – segunda etapa”, el cual consiste en el crecimiento y adecuación de 147,93 metros cuadrados (m2), específicamente, en el lado contiguo del área de ensaque existente. Dicho crecimiento se realizará en el predio de la fábrica que tiene una extensión total de 34 306,47 m2.

“(El proyecto) busca asegurar condiciones operativas seguras y eficientes, sin incrementar la capacidad de producción de la planta ni modificar el proceso productivo aprobado”, remarcó la empresa.

Actualmente, en el área productiva de esta planta se ubican dos molinos para la producción de harinas, y cuatro líneas de producción de fideos, de las cuales dos corresponden a pasta larga y dos a pasta corta. De este modo, en estas instalaciones se ejecutan procesos productivos recepción y almacenamiento de trigo, limpieza y acondicionamiento de trigo, molienda, ensaque de harina, despacho de harina a granel, ensacado de subproductos, almacenamiento de producto terminado, entre otras acciones.

Molicentro fabrica los insumos para la producción de galletas y fideos. (Foto: Difusión)

Inversión de Molicentro

Molincentro estima que el proyecto demandará un periodo de implementación de cinco meses, con una inversión proyectada de S/ 80,000 en actividades de montaje de equipos y otros.

En torno a la vida útil de la iniciativa, la empresa ha proyectado 50 años, considerando que dentro de estas instalaciones se realizarán actividades de recepción de materia prima, mezclado, descarga y transporte, envasado, sellado, etiquetado y almacenamiento.

Para avanzar hacia la ejecución de esta iniciativa, Molicentro presentó el referido ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 30 enero del 2026, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.