Plástico y textil ante El Niño: la apuesta para evitar que la producción se detenga. (Foto: Andina / ChatGPT)
Plástico y textil ante El Niño: la apuesta para evitar que la producción se detenga. (Foto: Andina / ChatGPT)
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Camila Vera
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Plástico y textil son cadenas industriales que dependen críticamente del acceso al agua, la energía y las materias primas. En un escenario expuesto a desastres climáticos —como el fenómeno El Niño (FEN), que afecta el suministro hídrico, el transporte de cargas y la disponibilidad de insumos—, la reconversión de estos sectores es prioritaria para asegurar la continuidad operativa.

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