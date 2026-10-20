Según un monitoreo que realizó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass)- los pronósticos de precipitaciones intensas le hacen prever que, en lo inmediato, están en riesgo crítico un total de 101 infraestructuras del servicio de agua potable y alcantarillado en las regiones Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Ancash.

Esa infraestructura pertenece a cinco empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), como son Agua Tumbes, EPS Grau, Epsel, Sedalib y Seda Chimbote, que abastecen a más de 2.2 millones de personas, cuyo servicio se vería afectado.

Se empiezan a registrar las primeras inundaciones por efecto de El Niño en el norte del Perú. Foto: Eddyn Nole

¿Qué instalaciones están en riesgo?

De las 101 infraestructuras identificadas, 77 están expuestas al peligro de ser cubiertas por inundaciones, lluvias intensas o desbordes de ríos y quebradas, entre ellas sistemas de captación de agua, pozos, estructuras de almacenamiento, líneas de conducción, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras.

Además, el citado organismo supervisor advierte que 46 estaciones de bombeo de aguas residuales presentan riesgo crítico de reboses por aguas residuales en zonas urbanas, por inundación o por falta de respaldo eléctrico.

En tal sentido, el presidente de Sunass, Mauro Gutiérrez, reconoció ante los medios que, frente a una situación extrema como El Niño, los servicios de saneamiento que brindan las EPS en el norte van a tener ciertas restricciones.

Foto: Sunass

Recursos excepcionales

No obstante, remarcó que las acciones de monitoreo que realiza Sunass tienen como objetivo identificar los riesgos y vulnerabilidades que podrían afectar la continuidad de los servicios de agua potable, con el fin de que las EPS puedan tomar acciones que permitan adoptar decisiones para reducir los impactos y restablecer el servicio más rápido.

Al menos, esas empresas cuentan con los recursos autorizados por Sunass para ese fin, pues dispuso que un total de 32 EPS (de las 50 que existen en el país), puedan usar de manera excepcional más de S/1,322 millones de sus fondos de inversiones y reservas, para ejecutar acciones preventivas para proteger la continuidad de sus servicios ante el FEN 2026-2027.

Sin embargo, Gutiérrez reconoció que las EPS no van a poder enfrentar esos riesgos por si solas, y van a tener que realizar coordinación directa con los gobiernos locales y regionales para priorizar sus acciones.

Suministro para Lima y Callao

Consultado por Gestión sobre las medidas de prevención de riesgos que el FEN trae para Lima, el titular de Sunass refirió que Sedapal tiene un plan de contingencia específico, bajo una estrategia que está coordinando con Sunass, aunque no dio detalles de la misma.

Además, en referencia a la posible caída de huaicos en el río Rímac, y el hecho que Sedapal tuviera que cerrar las compuertas de su planta La Atarjea, el funcionario indicó que esa empresa tiene una capacidad de reserva para seguir produciendo agua potable durante un día más.

Estratos. Descontento con tarifa se da principalmente en el NSE C. (Foto: GEC)

En tal sentido, refirió que el riesgo de desabastecimiento tiene otras causas, por ejemplo, que cuando surge entre los consumidores el temor de que podría haber cortes del suministro, se sobre estoquean de agua, por lo cual consideró necesario mensurar en forma justa nuestra demanda, y consumir de manera razonable.

Además, recordó que Sedapal es una de las habilitadas a usar los fondos antes mencionados (por S/1,300 millones), y que están destinados a que las EPS puedan adoptar medidas inmediatas ante el FEN.

Entre ellas citó, por ejemplo, que obtener mayor número de vehículos cisterna para atender la falta de agua, adquirir materiales para proteger infraestructura clave como cámaras de bombeo, o paredes de protección de instalaciones que resultan críticas, o adquirir hidrojets u otros que permitan mitigar los riesgos.

Sedapal asegura abastecimiento

En tanto, en declaraciones a Canal N, funcionarios de Sedapal aseguraron que el abastecimiento de agua potable en Lima y los balnearios del sur está garantizado frente a posibles efectos del FEN.

Juan Moreno, gerente de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, explicó que la empresa viene implementando un plan de emergencia frente a las precipitaciones, el incremento de los caudales de los ríos y los posibles deslizamientos.

El plan contempla tres etapas: prevención, atención durante la emergencia y respuesta ante sus consecuencias. Entre las medidas figuran el mantenimiento y modernización de los equipos de captación de agua en las plantas de La Atarjea y Huachipa, la descolmatación del cauce del río Rímac y el enrocado de sus riberas para proteger pozos y estaciones de bombeo.

Moreno indicó que Sedapal ha intervenido seis kilómetros del río Rímac aguas arriba de La Atarjea. También se ejecutan trabajos de protección de infraestructura en las cuencas de los ríos Lurín y Chillón.

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Uno de los principales riesgos para el abastecimiento durante un huaico es el incremento de la turbidez del agua, debido al arrastre de lodo y otros sedimentos que dificultan su tratamiento.

Al respecto, Polo Agüero, coordinador del Plan de Emergencia FEN 2026-2027 de Sedapal, explicó que, tras la experiencia del fenómeno El Niño costero de 2017, se implementaron procesos químicos que permiten tratar agua con niveles de turbidez de hasta 30,000 unidades.

¿Y las EPS en riesgo por sequía?

Gestión consultó también al presidente de Sunass sobre el riesgo de que la sequía que traerá el FEN en la sierra centro occidental y sierra sur occidental del país, puedan dejar sin agua que procesar a las empresas de saneamiento que operan en esa parte del territorio.

Empresas de agua potable y alcantarillado en riesgo por déficit hídrico. Fuente Sunass

Vale recordar que Sunass informó a Gestión que ha identificado a 22 EPS que operan en distritos declarados en emergencia por peligro inminente de déficit hídrico a través de los decretos supremos 140-2026 y 116-2026.

Al respecto, Gutiérrez indicó que Sunass está llevando a cabo coordinaciones con las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) así como con los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca de las zonas (en riesgo) con el propósito de privilegiar el uso del agua para consumo humano.

Refirió que aproximadamente un 80% de los recursos hídricos se destinan a la agricultura, y que también se necesita dotarla de agua para la provisión de alimentos, y que, si bien no se trata de un tema de competencia, “las ciudades también necesitan agua, y tenemos que trabajar de manera coordinada”.

En todo caso, Gutiérrez indicó que están trabajando una estrategia para las zonas donde va a haber déficit de lluvias, pero que por el momento no se ha previsto un racionamiento del recurso o restricciones en su consumo.