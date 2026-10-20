Sunass señala que trabaja estrategia para área de operación de EPS donde habrá déficit hídrico. Foto: Sunass
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Elías García Olano
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Tras el adelanto del periodo lluvioso desde setiembre último, hasta este martes en las regiones Piura y Tumbes se registran dos días consecutivos de lluvias intensas que empiezan a provocar las primeras inundaciones asociados al fenómeno El Niño (FEN), mientras el Senamhi pronostica que persistirán por lo menos hasta el próximo jueves.

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