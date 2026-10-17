Jorge Kina, gerente general de Norky’s, comentó a Gestión que en 2025 la cadena creció alrededor de 10% frente al 2024. Para este año, ante la coyuntura política, se trazaron un escenario conservador de entre 7% y 8%, pero confía que el resultado será mejor. “De todas maneras vamos a crecer a doble dígito a final de año”, adelantó. Según el ejecutivo, ese ritmo duplica con creces el avance de la industria de comida.

El año, sin embargo, no estuvo libre de obstáculos. Kina recordó que las jornadas electorales, con colegios y calles cerradas, moderaron el flujo de clientes, y que el Día del Pollo a la Brasa coincidió este año con la final del Mundial. Aun así, la respuesta del público fue positiva.

“Todo eso hizo que el crecimiento fuera bastante prudencial dentro de lo esperado, pero con un escenario de más orden, podría haber sido mejor (...) Hay un optimismo bastante fuerte frente al consumo interno que tenemos, no solamente en Lima, sino en las ciudades de provincias”, destacó.

A favor jugó el clima. El “invierno cálido” llevó a más personas a comer fuera de casa en horario nocturno, un segmento que se había debilitado tras la pandemia. Para aprovecharlo, en diciembre de 2025 la cadena lanzó una línea de productos fríos con bebidas sparkling, limonadas y tragos saborizados, helados y shakes.

Jorge Kina, gerente general de Norky’s.

Aperturas de Norky’s con más cautela

Norky’s suma hoy 112 locales en el Perú, de los cuales el 80% está en Lima y el resto en regiones, a donde llegó por primera vez en 2007, en Pisco (Ica). De ese total, 25 operan dentro de centros comerciales; el más reciente se abrió en 2024 en el Mall Aventura de San Juan de Lurigancho.

Este año no habrá inauguraciones, pero el 2027 ya tiene una fecha marcada: la cadena cerró contrato para un local en el strip center Lomas Plaza de Besco, en el Rímac, que abriría en enero. Además, negocia al menos dos aperturas más a lo largo de ese año.

En provincias, la mira está en ciudades donde aún no tiene presencia, como Cusco y Tacna y Ayacucho, aunque Kina admitió que conseguir locales no es rápido. En Lima, si aparece un nuevo centro comercial en una zona de interés, la cadena prefiere esperarlo antes que abrir puerta calle.

“En las avenidas cada vez es más difícil encontrar una buena esquina porque hay mucha gente que se ha aventurado entrar al negocio gastronómico. Solo una cuadra está llena de restaurantes. Además, los costos de los locales son bastantes elevados”, comentó.

A su juicio, el crecimiento ahora debe ir acompañado de orden financiero y operativo, y de evaluar en cada ciudad el abastecimiento de insumos y la disponibilidad de personal. “Son variables que tenemos que analizar antes de incursionar en un mercado. La intención de la cadena es seguir creciendo, pero ahora somos más cautelosos en estos 50 años. De todos modos, tenemos que trabajar para darle una generación más a esta cadena”, indicó.

En el futuro, estima que las regiones podrían ganar unos 10 puntos porcentuales de participación dentro de la cadena.

Remodelaciones y pantallas en lugar de robots

En paralelo, Norky’s modernizó en 2026 cinco locales: dos en el Centro de Lima, uno en Lince, Miraflores y Bellavista. Para el 2027 proyecta renovar entre ocho y diez establecimientos, alrededor del 80% de ellos en Lima, con prioridad en sus locales más antiguos y representativos.

Lo que no está en sus planes son los robots meseros que ya usan otras cadenas. Kina explicó que sus salones cambian de distribución según el tamaño de los grupos y que el trato del personal sigue siendo clave para el comensal peruano.

En cambio, a fines de este mes iniciará un piloto de pantallas digitales de autoservicio en algunos locales puerta calle y en centros comerciales, donde los clientes podrán hacer sus pedidos desde la entrada. La decisión responde a dos factores: la escasez de personal en el sector y un público más joven habituado a la tecnología.

Norky’s suma hoy 112 locales en el Perú, de los cuales el 80% está en Lima y el resto en regiones.

Costos, consumo y El Niño

El alza de los fletes internacionales, del petróleo y de insumos como el maíz y la soya presionó los costos de la cadena. Kina aseguró que la prioridad fue no reducir calidad ni porciones, y compensar con eficiencias operativas para no trasladar todo el aumento al precio final.

Hoy, el ticket promedio bordea los S/ 35 por persona y la cadena registra alrededor de dos millones de atenciones al mes. Su fecha más fuerte sigue siendo el Día de la Madre, cuando la venta puede llegar a triplicar la de un domingo típico, seguida del Día de San Valentín y el Día del Pollo a la Brasa.

En delivery, que hacen solo algunos de sus locales, el canal solía representar entre 15% y 16% de las ventas; con las apps de reparto (como Pedidos Ya y Rappi), sumó entre 4 y 5 puntos adicionales.

De cara al 2027, la empresa tiene un plan de contingencia operativo y financiero ante El Niño. Kina prevé alzas en insumos, mayor inflación y el impacto del incremento salarial, por lo que espera un arranque de año conservador.

“Después del segundo semestre, período que va ser bastante regular, pienso que la economía del país va a comenzar a correr nuevamente, es decir, tendremos un 2028 de despegue”, proyectó.

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Chile. La cadena ingresó a ese mercado en 2013 y hoy tiene tres locales en Santiago, operados directamente por la empresa y adicionales a los 112 del Perú. También ha evaluado mercados como Colombia y Ecuador, aunque prefiere operar primero antes que franquiciar.

La cadena ingresó a ese mercado en 2013 y hoy tiene tres locales en Santiago, operados directamente por la empresa y adicionales a los 112 del Perú. También ha evaluado mercados como Colombia y Ecuador, aunque prefiere operar primero antes que franquiciar. Franquicias. Recibe propuestas, pero exige que el interesado ya opere restaurantes y que viva del negocio.

Recibe propuestas, pero exige que el interesado ya opere restaurantes y que viva del negocio. Carta. Cerca del 40% de la cadena ya ofrece comida criolla, además del pollo a la brasa.

Cerca del 40% de la cadena ya ofrece comida criolla, además del pollo a la brasa. Empresa familiar. Su reto, según Kina, es darle a la cadena una generación más de vida.