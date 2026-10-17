La cadena ingresó a ese mercado en 2013 y hoy tiene tres locales en Santiago, operados directamente por la empresa y adicionales a los 112 del Perú. (Foto: Norky's)
La cadena ingresó a ese mercado en 2013 y hoy tiene tres locales en Santiago, operados directamente por la empresa y adicionales a los 112 del Perú. (Foto: Norky's)
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Edgar Velito
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Norky’s, la cadena familiar de pollerías y comida criolla que este año cumple 50 años en el mercado, encara su próxima etapa con un crecimiento más pausado y disciplinado. Tras un 2026 sin aperturas, pero con resultados que superaron sus propias previsiones, la compañía —que también opera fuera del Perú— prepara su regreso a la expansión, la renovación de sus locales más antiguos y la prueba de nuevos formatos de atención.

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