Los planes de Tinajas Chicken & Grill llegan en un momento favorable para la empresa. En el primer semestre del 2026, la cadena creció entre 7% y 8% frente al mismo periodo del año anterior, pese al impacto del Fenómeno del Niño sobre el costo de los insumos agrícolas. Aun así, la compañía mantuvo sus precios para preservar su competitividad. Para el cierre del año, proyecta un crecimiento de entre 12% y 13%.

LEA TAMBIÉN: Al calor de las “brasas”: Tinajas y Leña & Carbón en expansión a nuevas ciudades y el exterior

Nueva apertura en Lima

Como parte de su expansión, Tinajas Chicken & Grill abrirá en diciembre una nueva sede en Lima, cuya ubicación aún se mantiene en reserva. La cadena evalúa instalar el restaurante entre San Isidro, Miraflores y Magdalena, con una propuesta dirigida al segmento premium.

“Estamos viendo para abrir un ‘Gran Tinajas’ en estos distritos”, adelantó Juan Gabriel Velásquez, jefe de Marketing Corporativo de Corporación Mendoza.

El local tendrá entre 450 m² y 700 m², distribuidos en dos o tres niveles. Aunque la inversión aún no está definida, el ejecutivo estimó que el nuevo local demandará una suma similar a la sede del Centro Histórico de Lima, inaugurada en febrero de 2026 con un presupuesto cercano a US$ 1 millón. “El luxury que habrá en este local no se compara al resto; será un modelo muy orientado a la modernidad de la categoría de pollos, carnes y parrillas”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Rentabilidad de las pollerías: un negocio que crece pese a las crisis

Plan de modernización de la cadena

En paralelo a su expansión, Tinajas Chicken & Grill ejecuta un plan de modernización de su red de restaurantes. Como parte de esta estrategia, la cadena relanzó el 30 de junio su histórica sede Viñas, en La Molina, cuya remodelación superó los S/250,000, además de cerca de S/100,000 destinados a la campaña de lanzamiento.

El plan seguirá este año con los relanzamientos de los locales de la avenida Javier Prado, en agosto; y de Surco, entre septiembre y octubre. En 2027, continuarán con las sedes de Huaylas (Chorrillos), San Borja, Barranco y Jesús María. “Estamos alineando identidad de arquitectura, procesos, maquinaria y entrenamiento para que la operación sea mucho más prolija”, explicó Velásquez.

LEA TAMBIÉN: Mundial 2026 y Día del Pollo a la Brasa: hoy se espera récord de ventas para las pollerías

Nuevos locales en provincias para 2027

La expansión de Tinajas Chicken & Grill también apunta a las provincias. Actualmente, la cadena opera 13 restaurantes a nivel nacional, de los cuales uno se ubica en Ayacucho. Con esa experiencia, la empresa evalúa ingresar a Cusco, Arequipa y Trujillo, con el objetivo de concretar sus primeras aperturas en esas plazas durante el 2027. “Estamos viendo cuál de esas ciudades reúne las mejores condiciones para ingresar primero”, señaló Velásquez.

La estrategia responde al crecimiento de un consumidor que busca propuestas de mayor valor fuera de Lima. “Hay un mercado emergente en la categoría dispuesto a poder pagar por experiencia”, afirmó el ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Tinajas y Leña & Carbón, sabor a expansión y a negocio fuera de las brasas

Catering B2B y crecimiento del delivery

Tinajas Chicken & Grill impulsa su servicio de catering B2B, dirigido a empresas con más de 500 colaboradores. Bajo este modelo, la cadena instala una operación similar a la de un restaurante en las propias instalaciones de sus clientes, trasladando freidoras, hornos, cadena de frío, camiones y personal especializado.

En tanto, el delivery creció entre 15% y 20% en los últimos dos años y ya representa el 15% de las ventas de Tinajas Chicken & Grill, frente al 75% del consumo en salón y el 10% de los pedidos para llevar. La cadena combina su página web y aplicativo propio con agregadores como Rappi, PedidosYa, Didi Food e Indrive para ampliar su cobertura. Según Velásquez, en estas plataformas predominan los productos de mayor rotación.

LEA TAMBIÉN: Día del Pollo a la Brasa: sector mueve más de S/ 12,000 millones al año

Internacionalización a mediano plazo

Tinajas Chicken & Grill evalúa expandirse al exterior mediante franquicias como parte de un proyecto de mediano plazo, sustentado en la estandarización de procesos, protocolos de inocuidad y la homologación de proveedores. Como primer paso, la cadena prioriza mercados de la región como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, antes de ingresar a destinos como Estados Unidos o Dubái.

“Creemos que primero debemos estar aquí en la región fuertes”, sostuvo Velásquez.

En una segunda etapa, la marca apunta al mercado asiático, que considera más atractivo para el pollo a la brasa que Europa o Estados Unidos. “Asia podría ser un mercado más atractivo que el europeo o el americano”, afirmó Velásquez.

LEA TAMBIÉN: No solo con papas y ensalada: las nuevas tendencias en la oferta del pollo a la brasa