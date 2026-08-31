El nuevo restaurante de Tinajas en Lima tendrá un formato de mayor tamaño, con entre 450 m² y 700 m² distribuidos en dos o tres niveles. (Foto: Cortesía Tinajas Chicken & Grill).
El nuevo restaurante de Tinajas en Lima tendrá un formato de mayor tamaño, con entre 450 m² y 700 m² distribuidos en dos o tres niveles. (Foto: Cortesía Tinajas Chicken & Grill).
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Sandra Reyes
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La cadena de pollerías Tinajas Chicken & Grill, perteneciente a Corporación Mendoza, busca seguir creciendo tras casi tres décadas en el mercado peruano del pollo a la brasa. La empresa contempla aperturas en Lima y provincias, ejecuta un plan para modernizar su red de restaurantes y evalúa su ingreso a mercados internacionales. ¿Qué novedades “cocinan”?

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