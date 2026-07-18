La rentabilidad de las pollerías.. (Foto: @photo.gec)
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Daniel Seclen Parraguez
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El pollo a la brasa, más que un plato emblema de la gastronomía peruana, se ha convertido en una tradición en la mesa de muchos hogares, reuniones y encuentros. A partir de datos de consumo, costos y contexto político reciente, abordaremos en esta nota por qué el pollo a la brasa es una costumbre consolidada, qué márgenes maneja una pollería promedio y cómo el nuevo gobierno podría influir en la apertura de más locales.

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