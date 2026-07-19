El pollo a la brasa no solo es uno de los platos más consumidos por los peruanos, sino que también tiene un gran impacto económico, generando un movimiento anual de más de S/ 12,000 millones, informó el Ministerio de la Producción (Produce).
En el marco del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra cada tercer domingo de julio, Produce señaló que esta cadena productiva beneficia no solo a las pollerías, sino también a actividades como la avicultura y la agricultura.
“Este platillo impulsa la producción y consumo de papa, hortalizas para la ensalada y el maíz morado para la chicha que usualmente acompaña a este y otras preparaciones. Aporta alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, contribuyendo significativamente a la economía nacional”, comentó el titular de Produce, César Quispe Luján.
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De acuerdo con cifras del Observatorio PRODUCEmpresarial, en el Perú operan aproximadamente 14,000 pollerías. Con ellas se consumen más de 159 millones de pollos a la brasa al año, consolidándolo como uno de los principales platos de la gastronomía nacional.
En promedio, los peruanos comen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo, y más de la mitad de esa demanda se concentra en Lima. En tanto, el gasto promedio de una familia de cuatro personas por visita a una pollería asciende a S/ 80.
Asimismo, Produce estimó que el rubro genera alrededor de 135,000 empleos directos y otros 405,000 indirectos, sumando más de 540,000 puestos de trabajo vinculados a esta actividad.
El pollo a la brasa también ha logrado expandirse fuera del país mediante franquicias en mercados como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Venezuela.