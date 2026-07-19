En promedio los peruanos consumen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo. (Imagen: Produce)
En promedio los peruanos consumen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo. (Imagen: Produce)
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Redacción Gestión
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El no solo es uno de los platos más consumidos por los peruanos, sino que también tiene un gran impacto económico, generando un movimiento anual de más de S/ 12,000 millones, informó el .

En el marco del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra cada tercer domingo de julio, Produce señaló que esta cadena productiva beneficia no solo a las , sino también a actividades como la avicultura y la agricultura.

Este platillo impulsa la producción y consumo de papa, hortalizas para la ensalada y el maíz morado para la chicha que usualmente acompaña a este y otras preparaciones. Aporta alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, contribuyendo significativamente a la economía nacional”, comentó el titular de Produce, César Quispe Luján.

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De acuerdo con cifras del Observatorio PRODUCEmpresarial, en el Perú operan aproximadamente 14,000 pollerías. Con ellas se consumen más de 159 millones de al año, consolidándolo como uno de los principales platos de la gastronomía nacional.

En promedio, los peruanos comen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo, y más de la mitad de esa demanda se concentra en Lima. En tanto, el gasto promedio de una familia de cuatro personas por visita a una pollería asciende a S/ 80.

Asimismo, Produce estimó que el rubro genera alrededor de 135,000 empleos directos y otros 405,000 indirectos, sumando más de 540,000 puestos de trabajo vinculados a esta actividad.

El pollo a la brasa también ha logrado expandirse fuera del país mediante franquicias en mercados como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Venezuela.

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