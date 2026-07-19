Ante la necesidad de diferenciarse en el mercado, al menos 563 pollerías de todo el país han registrado sus marcas ante el Indecopi.

En el marco de la celebración del Día del pollo a la brasa, que se conmemora cada tercer domingo de julio, el Indecopi resaltó que muchos emprendedores han apostado por el humor, los juegos de palabras, las expresiones populares e incluso referencias de la cultura popular al momento de crear sus marcas para atraer clientes.

Indecopi informó que 563 pollerías han registrado sus marcas para diferenciarse en el mercado gastronómico. (Imagen: Andina)

Entre las marcas inscritas destacan “Mi Pollito Fiu Fiu”, “El Gallinazo”, “El Pollosaurio”, “El Pollo Feroz”, “Se salió el Pollo”, “San Poyo La Buena Brasa”, “Habla Pollo”, “Los Pollitos Dicen”, “El Pollo de Tres Piernas” y “Con P de Pollo”.

Este registro de una marca, precisó Indecopi , otorga a las empresas el derecho exclusivo de uso, permite diferenciar productos o servicios en el mercado y fortalece la identidad comercial del negocio, brindándole protección frente a posibles usos no autorizados por parte de terceros.

En ese sentido, recordaron que el trámite de registro puede realizarse tanto de manera virtual, a través de su plataforma, como de forma presencial en sus oficinas a nivel nacional.