Strip center de Besco tiene 6,000 m2 de área arrendable.
Strip center de Besco tiene 6,000 m2 de área arrendable.
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Mayumi García
mailMayumi García

Con más de 27 años en el mercado, la inmobiliaria Besco está próxima a asumir un nuevo reto en el Rímac, distrito en el que la compañía ha aterrizado desde hace unos años con diferentes complejos de vivienda. Esta vez se trata del inicio de la operación de su strip center Lomas Plaza, situado dentro de su megaproyecto urbano Lomas del Rímac, que albergará 6,000 departamentos al 2028.

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