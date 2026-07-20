Mauricio Caballero, gerente general de la firma, señaló que el strip center de alrededor de 6,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable apertura con una colocación comercial de más del 75% de su ocupación. Las marcas que ocupan cerca del 50% de la capacidad son sus tiendas ancla Metro y el gimnasio Smart Fit; en tanto, que en otras tiendas de menor tamaño se ubican locatarios como Mi Farma, pollería Norky’s, Bobocha, entre otros.

“A la par, estamos cerrando contratos con otro par de marcas que ya tenemos comprometidas. Los espacios restantes son locales de 80 a 160 m2, con perfil a tiendas de conveniencia o restaurantes; la meta es superar el 95% de la ocupación al primer año de operación”, expresó Caballero.

En este punto, el ejecutivo sostuvo que tras haber cubierto categorías como supermercados y farmacia, principalmente; la prioridad hoy se enfoca en completar el mix de restaurantes, sobre todo con una propuesta más orientada al consumidor joven.

“De momento, tenemos la propuesta de Norky’s con el pollo a la brasa y, adicionalmente, buscamos captar un locatario de comida rápida. Otro negocio que vimos relevante también tener es una tienda de productos para animales, dado que más del 40% de la gente que vive en el Rímac tiene una mascota. Hoy, esa categoría ya está cubierta”, adelantó.

Besco entregará strip center como parte de su propuesta de uso mixto que también incluye vivienda en el Rímac.

Al respecto, el vocero de Besco destacó el reto que ha significado para la compañía convencer a las marcas de instalarse en esta nueva propuesta retail en el Rímac; ello, debido a no existir una experiencia similar en el distrito . “Definitivamente, hemos tenido que lidiar con la duda de las marcas en torno a si el proyecto puede ser una propuesta exitosa. Nosotros estamos muy seguros, que por la dinamicidad de consumo en el Rímac, en cuanto el strip center empiece a operar, los números hablarán por si solos”, agregó.

Inicialmente, el gasto promedio por compra que se estima en el establecimiento es de entre S/ 70 a S/ 120, a partir de un consumidor del segmento medio dirigido a cubrir la canasta básica, pero también servicios relacionados con el cuidado personal, entre otras demandas. Así, si bien el público directo del strip center provendría de los hogares instalados actualmente en los edificios de Besco y los vecinos del Rímac, la influencia del retailer también alcanzaría a habitantes de Cercado de Lima, San Martín de Porres e incluso San Juan de Lurigancho.

“Este strip center se conecta por una avenida pública, que es la avenida Alcázar que tiene además una ciclovía que recorre la avenida Wilson y Tacna; sumado a que el transporte del corredor azul llega hasta la puerta del establecimiento”, explicó.

Este miércoles 22 de julio se inaugura strip mall de Besco, en el Rímac. (Foto: Besco)

¿Se vienen más strip centers de Besco?

Lomas Plaza forma parte de un proyecto de uso mixto que combina área comercial (strip center tendrá dos niveles y un sótano) con vivienda, aludiendo a un edificio de 144 departamentos denominado Lomas Residencial. La iniciativa en su conjunto ha demandado a Besco una inversión de S/ 80 millones.

“La ejecución del strip center, sin duda, aumentó las ventas del proyecto, por lo que hoy solo tenemos un 20% de estos 144 departamentos pendientes de venta. Se tratan de espacios que hoy cuestan un 30% más que los departamentos de los otros condominios, con propuestas de dos a tres habitaciones, de entre 52 a 60 m2 y un valor promedio de S/ 320,000″, detalló.

Actualmente, Lomas Residencial junto con su propuesta de strip center forman parte del megaproyecto Lomas del Rímac, la urbanización de Besco que está proxima a completar un total de 6,000 departamentos, a través de sus diferentes etapas.

“De los 6,000 departamentos ya se han entregado 5,000. Faltan construir y entregarse 1,000 departamentos, los cuales deberíamos estar concluyendo hacia el 2028″, añadió Caballero.

Finalmente, en torno a la posibilidad de que la inmobiliaria replique la propuesta retail en algunos de sus próximos proyectos, Caballero manifestó que evalúan la iniciativa para los proyectos Alameda Central y Centriqo, ambos situados en Cercado de Lima, con entrega por etapas y con horizonte a finalizar construcciones entre 2030 y 2032.

“Es una evaluación preliminar en los dos proyectos y dependiendo de ello, en unos meses podríamos tomar una decisión. Eso también está sujeto al eventual interés de los operadores”, culminó.