Guillermo Garrido Lecca del Río, CEO de Pacífico Salud, calificó el 2026 como un año “extraordinario” para la operación de la compañía, ya que lograron consolidar varios proyectos que venían desarrollando en los últimos años, principalmente en su red de centros clínicos y en las ampliaciones de sus sedes en Arequipa y Trujillo.

“Hemos logrado consolidar varios de los proyectos que empezamos hace algunos años, sobre todo, por ejemplo, la parte de centros clínicos que abrimos hace un par de años en Los Olivos, en San Miguel. Hemos también logrado ya consolidar las ampliaciones que hicimos tanto en Arequipa como en Trujillo”, señaló a Gestión tras su participación en Buk People Day 2026.

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De cara al 2027, el ejecutivo adelantó que la compañía tiene en cartera nuevos proyectos. Así, entre las iniciativas se encuentra la ampliación de la Clínica Sanna San Borja, cuyas obras de construcción ya comenzaron. “Hacia adelante, bueno, tenemos varios proyectos ahí, algunos no puedo comentar, pero quizás el más importante es la ampliación de la Clínica de San Borja, donde ya hemos empezado la construcción y que nos permitiría duplicar toda esta capacidad pasando a más de 200 camas”, indicó.

En detalle, la obra contempla la construcción de una nueva torre en Sanna San Borja, clínica inaugurada en 1975. Con esta ampliación, el establecimiento pasará de 110 a 220 camas, ampliando al doble su capacidad de atención. “La idea, por lo que estamos en constante tratativas con la constructora, es que para el 2028 ya esté operativo este nuevo espacio”, arguyó.

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Esta nueva infraestructura se desarrollará sobre terrenos que la compañía había adquirido previamente, además del espacio que actualmente funciona como playa de estacionamiento. La obra, en concreto. incluirá la construcción de siete sótanos destinados a estacionamientos y una nueva torre equipada con tecnología de punta. “ Una vez concluida esta etapa, se iniciará la remodelación de las instalaciones actuales de la clínica, con el objetivo de renovar integralmente la sede ”, adelantó.

Sanna San Borja construirá una nueva torre que permitirá elevar su capacidad de 110 a 220 camas. El proyecto contempla una inversión en infraestructura y tecnología. Foto: GEC

Los otros proyectos en marcha de la red Sanna

Otro de los proyectos de expansión de Pacífico Salud es la puesta en marcha de un nuevo centro médico de Sanna en el Centro de Lima, que funcionará en el antiguo edificio de Telefónica, ubicado en la avenida Arequipa. Aunque inicialmente se había previsto su apertura para inicios de 2027, el directivo comentó que la compañía todavía evalúa algunos trabajos de acondicionamiento del inmueble. “ La idea es que esté operativo seguramente para fines del 2027 ”, expresó.

Esta infraestructura demandaría una inversión entre US$ 6 millones y US$ 7 millones . “El establecimiento estará orientado principalmente a la atención ambulatoria, aunque también contará con capacidad para realizar cirugías de día”, dijo.

La propuesta contempla atender a la población de la zona y derivar a la Clínica Sanna San Borja aquellos pacientes que requieran servicios de mayor complejidad. “Esta iniciativa responde a una estrategia que Pacífico Salud viene desarrollando: acercar los servicios médicos ambulatorios a los asegurados y a la población en general, mediante centros clínicos ubicados en zonas de mayor cercanía a los pacientes, para luego derivar los casos que requieran atención especializada a las clínicas”, remarcó.

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El nuevo establecimiento del Centro de Lima seguirá ese modelo, aunque contará con un espacio de mayores dimensiones, lo que permitirá ampliar su oferta de servicios. En abril de 2026, Francisco Feliu, gerente general de Sanna, adelantó que la iniciativa del Centro de Lima contempla un establecimiento de entre 10,000 y 11,000 metros cuadrados (m²), con una amplia oferta de consultorios y servicios de diagnóstico por imágenes. Este nuevo espacio implica la remodelación integral de una infraestructura existente, en lugar de levantar una edificación desde cero.

Otra de las apuestas de Pacífico Salud es ampliar su presencia entre la población que no cuenta con un seguro médico, a través de su modelo de atención ambulatoria MiDoc, que es una red de centros médicos de atención primaria y telemedicina de bajo costo. “Abrimos un segundo establecimiento bajo este modelo durante el 2026 y se prevé poner en marcha dos centros adicionales antes de finalizar este año o a inicios del 2027”, alegó. A estos se sumarían otros dos durante el segundo semestre del próximo año. “La idea es tener seis para fines del 2027”, señaló.

Por el momento, el crecimiento de MiDoc estará concentrado en Lima, particularmente en el cono norte. Sin embargo, el alto directivo no descartó evaluar oportunidades en otras regiones del país.

Adicionalmente, Pacífico Salud también evalúa ampliar su red de centros clínicos al interior del país. Uno de los mercados donde busca concretar una nueva apertura es Arequipa, donde actualmente se encuentra en la búsqueda de un local. “Tenemos un par de alternativas, por lo que esperamos definir el panorama en las próximas semanas”, manifestó Garrido Lecca.

De acuerdo con el ejecutivo, se trataría de un proyecto de rápida ejecución, debido a que no requeriría mayores trabajos de acondicionamiento. Por ello, la expectativa es que el nuevo centro médico pueda estar operativo, a más tardar, durante el segundo semestre del 2027.

La inversión estimada para este establecimiento bordearía entre US$ 800,000 y US$ 900,000 . Su principal objetivo será complementar la capacidad de la Clínica del Sur (Yanahura) que recientemente amplió su infraestructura e incorporó salas de cirugía, hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Además de Arequipa, la compañía mantiene a Chiclayo entre las plazas que observa con interés para una eventual expansión.

Clínica San Felipe busca concretar una cuarta sede, que tendría servicios de cirugía de día, hospitalización de corta estancia, emergencia y diagnóstico por imágenes. Foto: GEC

¿Cuarta sede de Clínica San Felipe en marcha?

En cuanto a la Clínica San Felipe, que también forma parte de la red de Pacífico Salud, la compañía mantiene sus planes de expansión y busca concretar una cuarta sede, que se sumaría a sus establecimientos de Jesús María, Camacho y La Molina .

Garrido Lecca aclaró que ya han evaluado distintas alternativas de locales, aunque todavía no han concretado una operación. Uno de los principales desafíos es encontrar una ubicación que, además de cumplir con las condiciones requeridas, cuente con los permisos necesarios para desarrollar actividades de salud.

“Hemos visto ya varias opciones, todavía no hemos concretado ninguna, pero yo creo que pronto podríamos tener noticias sobre eso. Espero en los próximos dos, tres meses tener alguna definición”, adelantó. Sobre el formato que tendría esta nueva sede, precisó que sería similar al modelo de la Clínica San Felipe La Molina, con servicios de cirugía de día, hospitalización para estancias cortas, emergencia y diagnóstico por imágenes.

Finalmente, el CEO de Pacífico Salud señaló que uno de los objetivos de la compañía es ampliar el acceso a servicios médicos más allá del mercado de personas que cuentan con un seguro de salud. Ante ello, recordó que cerca del 20% del flujo de pacientes de sus centros clínicos corresponde a personas que no tienen seguro y que pagan directamente por la atención .

“Lo importante es que tenemos un compromiso con seguir avanzando con nuestras diferentes prestadoras. Cada vez que pensamos en un proyecto, también estamos pensando en cómo podemos llegar a esa población con precios accesibles y productos accesibles”, afirmó.

Guillermo Garrido Lecca del Río, CEO de Pacífico Salud, adelantó los proyectos de expansión de las redes Sanna y Clínica San Felipe para 2027. Foto: GEC

Claves

Consultas: En cuanto a sus proyecciones operativas, Pacífico Salud espera cerrar el 2026 con alrededor de 2.3 millones de consultas en su red de atención. Para el próximo año, la meta es elevar ese volumen hasta aproximadamente 2.8 millones.

En cuanto a sus proyecciones operativas, Pacífico Salud espera cerrar el 2026 con alrededor de 2.3 millones de consultas en su red de atención. Para el próximo año, la meta es elevar ese volumen hasta aproximadamente 2.8 millones. Prepaga: Otro de los frentes de crecimiento de Pacífico Salud es su negocio de medicina prepaga. La compañía espera cerrar el 2026 con algo más de 35,000 afiliados y continuará desarrollando nuevos productos para ampliar su oferta. En esa línea, Garrido Lecca adelantó que preparan programas ambulatorios dirigidos a personas que buscan acceder a consultas y otros servicios médicos, pero que no necesariamente requieren cobertura hospitalaria.

Otro de los frentes de crecimiento de Pacífico Salud es su negocio de medicina prepaga. La compañía espera cerrar el 2026 con algo más de 35,000 afiliados y continuará desarrollando nuevos productos para ampliar su oferta. En esa línea, Garrido Lecca adelantó que preparan programas ambulatorios dirigidos a personas que buscan acceder a consultas y otros servicios médicos, pero que no necesariamente requieren cobertura hospitalaria. Clínica San Felipe: Asimismo, señaló que desde octubre la Clínica San Felipe también forma parte de la oferta de la prepaga de Pacífico Salud, lo que incorpora una nueva alternativa para sus afiliados. Respecto a la estrategia comercial para incrementar su base de asegurados, el ejecutivo indicó que la compañía trabaja con una fuerza de ventas propia y también capta potenciales clientes a través de los contactos que recibe mediante su página web.