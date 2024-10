Guillermo Garrido-Lecca, CEO de Pacífico Salud, señala que al cierre de setiembre han tenido un crecimiento de entre 5% y 6% en su negocio de seguros y un avance de entre 10% y 12% en la línea de prestaciones. Así, a falta de tres meses para que cierre el ejercicio, la expectativa es mantener estos mismos niveles.

En términos de venta, el 60% provienen de los seguros, con más de 1.7 millones de asegurados y afiliados, cifra que buscan aumentarla de cara al próximo año. Así, su estrategia en el frente de EPS es ponerle especial foco en el segmento Pyme, mientras que en integrales apuntan a seguir creando productos nuevos de menor costo para llegar a más públicos.

El otro 40% de sus ventas corresponde a las prestaciones, siendo esta la que ha venido creciendo a un mayor ritmo y se espera que tome una participación más relevante en los próximos años, a medida que van ampliando su red de atención . Además, buscan ingresar a más segmentos del mercado nacional.

“No vamos a descuidar nuestro negocio tradicional pero pensamos que hay nuevos segmentos que demandan estos servicios en los cuales no hemos estado participando y habrá un énfasis ahí. Será un poco de los dos, pero vamos a tratar de ser lo más agresivo posible en estos lugares donde tradicionalmente no hemos estado”, dijo el ejecutivo a Gestión.

De esta manera, la expectativa que tiene Pacífico Salud es que este nuevo segmento represente el 10% de las ventas en un horizonte de tres a cuatro años.

Inversión y nuevos establecimientos

Para el 2025, la inversión de Pacífico Salud se ubicará en US$ 17 millones, mayor a la de los dos años anteriores, que rondaba entre US$ 8 y US$ 9 millones. El mayor desembolso se explicaría por la ejecución de su proyecto de ampliación de SANNA Clínica San Borja, el cual iniciaría a finales de este año y demandará entre US$ 10 y US$ 12 millones, así como otras expansiones en centros médicos que van a implementar.

En esa línea, destacó que han remodelado y ampliado sus dos clínicas en Trujillo y Arequipa para tener una mayor capacidad en estas zonas. Además, en esta última ciudad tienen planeado abrir un nuevo centro médico para atender a otro segmento de la región. Vale mencionar que la red SANNA cuenta con cinco clínicas, ocho centros clínicos y servicios ambulatorios a nivel nacional.

“En los últimos 18 meses hemos abierto un centro médico en Los Olivos, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Pro. Estamos viendo algunas otras opciones como el Centro de Lima y quizás también hacia el sur de la ciudad. En Piura deberíamos a fin de año inaugurar un nuevo centro médico para la Clínica SANNA Belén, lo cual nos daría alrededor de 30 consultorios más”, agregó.

Asimismo, precisó que su ingreso a San Juan de Lurigancho y Pro bajo un formato más pequeño va en línea con su estrategia de llegar a segmentos donde el gasto de bolsillo es mayor y el de seguro es menor.

En tanto, en su negocio de laboratorios clínicos ROE, donde tiene 38 sedes, comentó que en los últimos doce meses han abierto ocho y la proyección es que durante el 2025 inauguren unas cuatro adicionales para llegar a los 42, de los cuales no solo se enfocarán en Lima, sino también en provincia. A nivel del Centro Odontológico Americano (COA), actualmente tienen 38 sedes con 220 consultorios y el objetivo es cerrar el próximo año con 237 a nivel nacional.

Si bien actualmente tienen sedes en Trujillo, Arequipa, Piura y Cajamarca con centros médicos o clínicas, Pacífico Salud está explorando nuevas oportunidades en más zonas del país.

En corto:

Sin impacto. En julio de este año, el controlador de la chilena Empresas Banmédica, UnitedHealth Group, expresó su interés de vender sus negocios en Chile, Colombia y Perú, entre ellos su participación del 50% que posee en Pacífico Salud. Al respecto, Garrido-Lecca mencionó que esta decisión de los accionistas no cambiará en nada sus planes que han trazado.

Proyecto. El CEO de Pacífico Salud también comentó que están desarrollando cabinas de telemedicina con un ticket de S/ 15 por atención. Estos están ubicados en el Centro de Lima y San Juan de Lurigancho y planean abrir en las próximas seis a ocho semanas uno más en Minka del Callao. Esta apuesta busca llegar a los sitios más concurridos y con la finalidad de acercarse a la población.

Tendencia. Garrido-Llecca mencionó que el uso de la telemedicina está en aumento entre los asegurados. La mayor preferencia se observa en las citas de seguimiento. Asimismo, el consumo del servicio preventivo se ha elevado entre un 17% y 20%.

