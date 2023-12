UnitedHealth Group, empresa estadounidense de seguros que, mediante Empresas Banmédica, posee el 50% de Pacífico Salud en Perú, informó que venderá sus operaciones en Brasil a José Seripieri, fundador y ex presidente ejecutivo de Qualicorp, firma de seguros de salud.

Asimismo, UnitedHealth registrará un cargo de US$ 7,000 millones relacionado con la venta, de la cual la mayoría no son en efectivo y se registran debido a pérdidas por conversión de moneda extranjero, según precisó UnitedHealth.

La empresa de seguros señaló que dicho cargo no afectará sus ganancias ajustadas en 2024. Así, confirmó su previsión de utilidades ajustadas de US$ 27.50 a US$ 28 por acción, que ofreció en noviembre de este año.

“Creemos que este acuerdo asegurará nuestro éxito continuo, trabajando con un comprador que tiene el conocimiento local y la experiencia para continuar con el impulso positivo del negocio”, sostuvo UnitedHealth, mediante un comunicado.

UnitedHealth no brindó detalles financieros de la transacción; sin embargo, espera cerrar el acuerdo en la primera mitad del próximo año, sujeta a condiciones regulatorias y de cierre.

La empresa de salud mencionó que la venta incluye Amil Seguros, Amil Integrated Care, Amil Dental y Americas Hospitals en Brasil. Cabe señalar que Amil cuenta con 5.4 millones de beneficiarios de seguros de salud y dentales en Brasil.

Según Reuters, la venta de Amil se vino gestando durante varios años. Esta fue anunciada por el presidente ejecutivo de UnitedHealth, Andrew Witty, luego de haber sido adquirida por US$ 5,000 millones en 2012.

