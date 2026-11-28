El grupo español Elecnor, especializado en ingeniería, construcción y desarrollo de infraestructura energética, impulsa tres proyectos solares fotovoltaicos propios en Perú, en distintas regiones del país, como parte de su estrategia para ampliar su participación en el mercado eléctrico local. La compañía busca conseguir contratos de compraventa de energía (PPA) que permitan asegurar ingresos y avanzar con el financiamiento de estas iniciativas.

Juan Enrique Fernández, Country Manager de Elecnor Perú, reveló que uno de los proyectos está más avanzado y se ubica en Cajamarca. La empresa evalúa invertir directamente en este activo, aunque también contempla conseguir un PPA para financiarlo o venderlo cuando alcance la etapa de operación comercial.

“Estamos por salir al mercado a ver si conseguimos PPA para lograr cerrar todo el tema del financiamiento o, en su defecto, para venderlo en COD (fecha de inicio de operación comercial). Son diferentes alternativas”, comentó Fernández a Strategic Energy.

De contratista a generador de energía

La estrategia supone un cambio en el posicionamiento de Elecnor en Perú, donde tradicionalmente ha participado como contratista de ingeniería, procura y construcción (EPC) de infraestructura energética. Ahora busca incorporar el desarrollo y la inversión directa en centrales renovables. Fernández indicó que la compañía también evalúa participar en futuras licitaciones eléctricas tanto como generador como contratista, y no descartó establecer acuerdos de cofinanciamiento con otras empresas.

“Ambos. Al final, esa es la polivalencia que tenemos a día de hoy en Perú, la capacidad de que podemos atender un proyecto a nivel EPC o como generador”, afirmó. La empresa sigue de cerca la reglamentación de la Ley N.° 32249, que modifica las condiciones de contratación de energía para usuarios regulados y podría abrir nuevas oportunidades para proyectos renovables. El proyecto regulatorio contempla contratos de entre 10 y 15 años, aunque el sector aún espera la definición de las reglas.

Uno de los proyectos de la compañía está ubicado en Cajamarca y apunta a alcanzar la etapa Ready to Build (listo para construir) hacia fines de 2027. Elecnor evalúa invertir directamente en esta iniciativa o buscar contratos de compraventa de energía para financiarla. (Foto referencial: Peruconstruye)

Mientras desarrolla su propia cartera solar, Elecnor continúa ejecutando proyectos de generación para terceros y participando en infraestructura de transmisión. Entre sus obras destaca la central fotovoltaica Lupi, de 180 MW, ubicada en Moquegua y desarrollada para Statkraft. La planta contempla una producción estimada de 581 GWh anuales y prevé entrar en operación hacia fines de 2027. La compañía también participa junto a Celeo en proyectos de transmisión eléctrica, con trabajos de ingeniería, construcción y licenciamiento ambiental.

De acuerdo a Fernández, Elecnor ejecuta actualmente otros tres proyectos de generación para terceros en Perú. Así, la compañía busca combinar su negocio tradicional de construcción de infraestructura energética con una mayor participación en el desarrollo y eventual propiedad de activos de generación renovable.