¿Qué riesgos implica comprar productos eléctricos de baja calidad? (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Un instalación deficiente, además de elevar el riesgo de ocasionar cortocircuitos e incendios, agrava la vulnerabilidad de una vivienda cuando llegan las lluvias intensas. En Perú, 7 de cada 10 productos del mercado eléctrico minorista son ilegales o subestándares. En total, representan, aproximadamente, 12 millones de unidades al año.

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