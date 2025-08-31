Los productos eléctricos esenciales en una construcción incluyen cables y conductores, tableros eléctricos, interruptores y tomacorrientes. (Foto: Andina)
Los productos eléctricos esenciales en una construcción incluyen cables y conductores, tableros eléctricos, interruptores y tomacorrientes. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

Las economías ilegales encuentran “asilo” en las dinámicas de comercio que presentan “limbos” ante la ley. En Perú, el sector construcción, tan vasto en sus regulaciones, se encuentra bajo amenaza no solo por el tráfico de ladrillo, tubos y cemento, sino por materiales que componen otra arista: la instalación eléctrica.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas de electricidad tienen hasta marzo del 2026 para retirar cables en mal estado
¿Subirían las tarifas de luz? Costos de la electricidad se podrían disparar a mediano plazo
Mypes podrán acceder al mercado libre de electricidad desde el 2026: los siguientes pasos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.