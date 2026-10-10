Fénix Power desarrolla una cartera de proyectos de generación renovable en Perú. (Foto: Fénix Power)
Fénix Power desarrolla una cartera de proyectos de generación renovable en Perú. (Foto: Fénix Power)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Fénix Power, filial de la chilena Colbún, busca duplicar o triplicar su capacidad instalada en Perú. Sin embargo, aún no define un monto de inversión. Y es que la generadora condiciona sus decisiones a los contratos que consiga con sus clientes y trabaja en una cartera de proyectos renovables en distintas regiones del país. ¿Qué iniciativas podrían avanzar y qué condiciones determinarán su expansión?

TE PUEDE INTERESAR

La Libertad: prorrogan estado de emergencia en Pataz por avance de minería ilegal
Ingreso en Madre de Dios creció 40%, pero desarrollo humano no se movió, ¿minería ilegal acechó?
Hunter suma un negocio fuera de la minería y alista lanzamientos para inicios del 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.