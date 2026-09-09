La compañía prevé cerrar este año una adquisición eólica de importante capacidad, como parte de su cartera de nuevos proyectos renovables. (Foto: Celsia)
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Eduardo Sotelo
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Celaris Energy avanza con nuevas adquisiciones para ampliar su presencia en generación renovable. La compañía tiene actualmente dos proyectos eólicos y dos solares en una etapa avanzada de negociación, y uno de los procesos podría cerrarse antes de que termine el año. La operación, según adelantó María del Pilar Matto, CEO de la empresa, correspondería a un proyecto eólico de importante capacidad.

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