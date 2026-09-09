“Tenemos dos eólicas y dos solares en una etapa bastante avanzada de negociación, due diligence y análisis por el área de desarrollo de negocios. O sea que seguro pronto tendrán noticias de nuestros nuevos proyectos ya adquiridos”, detalló la ejecutiva a Gestión.

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Una eólica podría cerrarse este año

Los proyectos están ubicados tanto en el norte como en el sur del país. Matto mencionó entre las zonas bajo análisis a Ica, Moquegua y Nasca, donde Celaris ya tiene proyectos identificados en etapas avanzadas.

Consultada sobre la posibilidad de concretar alguna adquisición durante 2026, la ejecutiva anticipó que existe una operación próxima a cerrarse. “Yo creería que sí. Creería que estamos próximos a cerrar un deal este año, de una eólica de carga bastante importante, una eólica adicional”, adelantó.

La compañía, manifestó la CEO, está concentrándose en proyectos que ya tengan un nivel avanzado de desarrollo. “Como tenemos un compromiso nosotros con el periodo de inversión que necesitamos realizar, todos los proyectos en los cuales estamos analizando son en etapa ya de permisología avanzada”, precisó Matto.

Plan de inversión por US$1,200 millones hasta 2030

La nueva cartera forma parte del plan de inversión de alrededor de US$ 1,200 millones de Celaris. El monto ya había sido anunciado por la empresa, pero ahora Matto precisó que el periodo de inversión contempla proyectos que podrían implementarse hasta 2030 y que se mantiene la previsión de desarrollar entre cinco y seis proyectos adicionales.

“El periodo de inversión contempla proyectos que podrían llegar a implementarse hasta el 2030. Los US$1,200 millones los seguimos manteniendo y estamos hablando de aproximadamente cinco o seis proyectos adicionales a los que ya tenemos”, indicó.

Caravelí, que debe entrar a periodo de pruebas hacia finales de este año, representó una inversión de US$ 240 millones. El resto del capital se desembolsará conforme avancen y se concreten las nuevas negociaciones.

Celaris evalúa dos proyectos eólicos y dos solares que se encuentran en una etapa avanzada de negociación y due diligence. (Foto referencial)

Baterías: Celaris busca más usos para el almacenamiento

La compañía también evalúa incorporar sistemas de almacenamiento a sus nuevos proyectos. El punto central para Celaris es que las baterías puedan tener un modelo de negocio que vaya más allá del cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Matto planteó que, si las baterías se incorporan para prestar servicios de regulación primaria de frecuencia, también deberían poder utilizarse para otros fines. “Lo que buscamos es que, si vamos a invertir en sistemas de almacenamiento, estos no solo permitan cumplir con la normativa para entrar al mercado de servicios complementarios, sino que también puedan ser explotados en todo su potencial”, remarcó.

La ejecutiva también advirtió que las nuevas exigencias regulatorias pueden elevar los costos de los proyectos y reducir sus retornos. “La demanda tiene que ir acompañada de una oferta de energía. Si le metes más obligaciones al proyecto, obviamente va a encarecer el proyecto y va a reducir el retorno”, sostuvo Matto en el marco del evento Smart Energy Summit 2026 realizado en Lima.

En ese sentido, señaló que una batería podría cargar energía fuera de punta e inyectarla durante las horas de mayor demanda, además de participar en el mercado mayorista y en la comercialización de potencia y energía. Según sus declaraciones, esto permitiría generar ingresos adicionales y apoyar la recuperación de las inversiones.

María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, participó en el Smart Energy Summit 2026, donde abordó los retos regulatorios para el desarrollo de las energías renovables en Perú. (Foto: Difusión)

La demanda como oportunidad

La apuesta ocurre en un mercado que Celaris espera siga requiriendo nueva oferta. La empresa estima que la máxima demanda eléctrica en hora punta podría acercarse a 9,500 MW en 2030, unos 1,500 MW por encima de los niveles registrados el año pasado.

Matto subrayó que el desafío será acelerar el ingreso de nuevos proyectos y mejorar las condiciones para la inversión. “Tenemos bastante claro el esquema de inversiones que queremos hacer y la importancia de agilizar, como se comentó también en el panel, toda la permisología para poder entrar rápidamente”, afirmó.

Para la ejecutiva, la oportunidad está en aprovechar el recurso renovable disponible y atender el crecimiento de la demanda con nueva capacidad. “Tenemos un buen recurso en el Perú, uno de los mejores recursos de Latinoamérica. Entonces, finalmente, con esta inversión va a llegar al usuario final una mejor tarifa”, concluyó.