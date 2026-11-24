La española Grenergy firmó un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) en Perú por alrededor de 900 GWh anuales durante 15 años. El acuerdo fue suscrito con una empresa de servicios públicos (utility) con calificación de grado de inversión y está vinculado con dos proyectos solares en el sur del país. Según la compañía, se trata del mayor PPA renovable firmado hasta la fecha en el mercado peruano. ¿Qué capacidad tendrán estas iniciativas y qué oportunidades busca capitalizar la firma en la región andina?

Los proyectos involucrados son Macarena, ubicado en Ica, y Locumba, en Tacna. El primero tendrá una capacidad instalada de 209 MW; y el segundo, de 241 MW (megavatios). En conjunto, alcanzarán los 450 MW y se estima que producirán más de 1.1 TWh (teravatios/hora) de energía al año.

Los 900 GWh (gigavatios hora) comprometidos en el contrato equivalen a cerca del 80% de esa producción conjunta estimada. El suministro está previsto para comenzar en 2029.

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¿Qué proyectos solares respaldan el acuerdo de Grenergy en Perú?

Macarena y Locumba se ubican en zonas del sur peruano que cuentan con un alto recurso solar, una condición que favorece la generación fotovoltaica. Con ambos proyectos, Grenergy busca consolidar su presencia en el mercado local.

La compañía opera en Perú desde 2015. Entre sus antecedentes figuran la construcción del parque eólico Duna Huambos, en 2021, y de la planta solar Matarani, de 100 MW, en 2022. Ambas instalaciones fueron posteriormente vendidas a terceros.

David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy, destacó el potencial de la región andina para el desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento.

“La firma del mayor PPA renovable de Perú supone un nuevo hito para Grenergy y consolida nuestra apuesta por la región andina, un mercado con enorme potencial, un recurso solar excepcional y grandes oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos renovables y su hibridación con almacenamiento”, afirmó.

El acuerdo de Grenergy contempla el suministro de 900 GWh de energía al año durante 15 años. (Foto: Grenergy)

¿Qué oportunidades identifica Grenergy en el mercado peruano?

La compañía prevé que el crecimiento de la demanda eléctrica en la región andina, impulsado, entre otros factores, por nuevas inversiones mineras, abra oportunidades para ampliar la capacidad de generación renovable. También observa espacio para desarrollar proyectos solares y sistemas de almacenamiento, debido a la todavía baja penetración de ambas tecnologías en estos mercados.

Como referencia, Grenergy menciona su experiencia en el norte de Chile, donde desarrolló Oasis de Atacama. Su estrategia regional apunta a combinar generación solar con almacenamiento para aprovechar el potencial energético de estos mercados.

Fundada en 2007 y cotizada en la Bolsa española desde 2015, Grenergy desarrolla, construye y opera plantas solares fotovoltaicas y proyectos de almacenamiento. La multinacional cuenta con más de 600 trabajadores y presencia en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

A escala global, su portafolio suma 11 GW de capacidad solar y 63 GWh de almacenamiento, en distintas etapas de desarrollo.