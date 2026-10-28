El Banco Mundial elevó sus previsiones para los precios de las materias primas debido a las interrupciones en el suministro energético por la guerra en Medio Oriente y a la amenaza de El Niño para las cosechas.

Los precios de la energía subirían un 32% en 2026, poniendo fin a tres años de descensos, antes de moderarse el próximo año, según un informe publicado el miércoles. El Banco Mundial prevé que el petróleo promediará US$ 91 por barril este año y que la oferta mundial caerá 5.2%, el mayor descenso en más de cuatro décadas, excluido el año de la pandemia en 2020.

También aumenta la presión sobre los precios del gas natural en las economías que dependen de las importaciones de ese combustible, dijo el Banco Mundial. En cuanto a El Niño, los productores agrícolas “se preparan para episodios de inundaciones, sequías y estrés térmico en múltiples regiones”. El banco prevé un incremento acumulado de 18% en los precios de los alimentos entre este año y el próximo.

“Los mercados de materias primas están siendo golpeados por varias perturbaciones importantes al mismo tiempo”, dijo Ayhan Kose, economista jefe adjunto del banco. “Los mayores costos de la energía y las disrupciones comerciales están elevando los precios de una amplia gama de materias primas, lo que amenaza con agravar la inflación, la inseguridad alimentaria y afectar el crecimiento económico”.

También ha habido un impacto sobre la demanda. Se prevé que el consumo mundial de petróleo se contraiga 2.5% este año, la tercera mayor caída anual registrada, ya que los altos precios frenan su uso. Se espera que el consumo repunte solo ligeramente el próximo año. La adopción de vehículos eléctricos, particularmente en China, está entre las razones.

El banco dijo que los precios de los metales van camino a aumentar 25% en 2026, mientras los precios del aluminio, el cobre y el estaño alcanzan máximos históricos. Eso refleja no solo las restricciones de oferta, sino también una demanda resistente. “El rápido crecimiento de la inversión en redes eléctricas, producción de vehículos eléctricos, energías renovables, electrónica y centros de datos siguió respaldando la demanda de aluminio, cobre y estaño”.