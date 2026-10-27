El ministro de la Producción (Produce), Juan Carlos Requejo, se presentó ante la Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo del Congreso para informar sobre los avances, desafíos y principales medidas de su sector.

Durante su exposición, anunció que el Produce impulsará 17 proyectos de ley, que serán presentados progresivamente a partir de la próxima semana.

En materia pesquera, destacó la importancia de fortalecer la gestión basada en evidencia científica, con el soporte del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como reforzar la fiscalización para combatir la pesca ilegal.

Foco en pesca y acuicultura

También señaló la necesidad de modernizar la flota científica y artesanal, mejorar la infraestructura pesquera y ampliar las oportunidades comerciales para los productos hidrobiológicos peruanos.

“Para que la pesca sea competitiva, la evidencia científica debe orientar todas las decisiones”, sostuvo el ministro, al subrayar que la sostenibilidad de los recursos marinos es indispensable para garantizar el desarrollo de la actividad.

Asimismo, advirtió que los efectos del fenómeno El Niño representan un desafío para la pesca, el empleo y las empresas vinculadas al sector. Respecto de la pesca artesanal, Requejo resaltó su contribución a la seguridad alimentaria y a la economía de miles de familias.

Parte de la presentación del ministro Requejo en la sesión congresal respecto a la pesca. Foto: Produce.

En esa línea, señaló la importancia de fortalecer el acompañamiento a los pescadores, mejorar sus condiciones de trabajo y facilitar el acceso a herramientas que les permitan desarrollar una actividad más productiva y sostenible.

En acuicultura, el ministro puso énfasis en destrabar proyectos, promover el financiamiento y brindar asistencia técnica para ampliar la producción. Añadió que la articulación con el sector privado es clave para aprovechar el potencial acuícola del país, generar empleo y consolidar nuevas oportunidades de negocio.

Proyectos para mypes e industria

En el ámbito industrial, informó sobre las medidas de simplificación administrativa impulsadas mediante la estrategia Trámite Cero, orientada a reducir barreras burocráticas y agilizar procedimientos.

Explicó que el objetivo es aplicar requisitos y mecanismos de aprobación proporcionales al nivel de riesgo de cada actividad, sin descuidar las obligaciones correspondientes.

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar cambios normativos que permitan fortalecer los parques industriales, promover nuevas inversiones y facilitar el desarrollo de las actividades productivas. Estas medidas buscan mejorar las condiciones para que las empresas operen, crezcan y generen más oportunidades de empleo formal.

Aunque son mayoría entre las empresas usuarias, las MYPE concentran una menor proporción del dinero movilizado por factoring debido al menor valor de sus operaciones frente a las empresas medianas y grandes. Foto: Composición Gestión.

Sobre el financiamiento empresarial, resaltó, tal como ya había comentado a Gestión, la importancia del factoring como mecanismo para mejorar la liquidez de las micro y pequeñas empresas (mype), permitiéndoles disponer de recursos para sostener sus operaciones.

También destacó el papel de instrumentos de innovación y competitividad como ProInnóvate y Procompite para impulsar el crecimiento de los negocios.

El ministro señaló que el Estado debe contribuir a generar oportunidades comerciales concretas para los productores nacionales. En ese sentido, resaltó iniciativas como Compras a MYPErú, las ferias comerciales, las ruedas de negocio y el comercio electrónico, que permiten conectar a las MYPE con nuevos clientes y ampliar sus mercados.

También destacó la importancia de fortalecer los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), modernizar los mercados de abastos y promover la capacitación digital. Estas acciones buscan elevar la productividad, mejorar la calidad de los productos y facilitar la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías en los negocios.