ONU. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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Los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pidieron este martes que uno de sus representantes sea el próximo secretario general de la ONU.

La ONU atraviesa por uno de sus períodos más difíciles ante los múltiples conflictos en curso, las dificultades financieras y las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad.

“Ha llegado el momento” de que una persona de la región ocupe el cargo, sostuvo la diplomática uruguaya Laura Dupuy Lasserre en nombre de la Celac.

añadió.

ONU. (Foto: AFP)
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América Latina reivindica su derecho al cargo en virtud de una rotación geográfica que no siempre se ha respetado.

Varios aspirantes de la región compiten por suceder a Guterres.

La costarricense Rebeca Grynspan; el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi; la exministra de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett; las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki forman parte de la lista de candidatos.

Sin embargo, los candidatos latinoamericanos han encabezado las preferencias en varias votaciones indicativas celebradas desde julio.

Con información de AFP

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