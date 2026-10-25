El Gobierno de la India pidió este domingo una reforma del sistema multilateral y reclamó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asuma un papel más activo frente a los conflictos internacionales, en un contexto marcado por las guerras, las tensiones económicas y los desafíos tecnológicos.

Durante su participación en el foro global Chinmaya Amrit Mahotsav, realizado con motivo de la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, sostuvo que el organismo internacional debe demostrar capacidad de liderazgo y evitar convertirse en un simple observador de las crisis mundiales.

El funcionario consideró que la necesidad de reformar el multilateralismo resulta cada vez más evidente, especialmente porque numerosas regiones del mundo continúan excluidas de las principales decisiones internacionales.

India pide reformar la ONU frente a las guerras mundiales. (Foto: AFP)

Conflictos internacionales y consecuencias económicas

Al abordar las guerras en Ucrania y Oriente Medio, Jaishankar advirtió que sus consecuencias trascienden las fronteras de los países involucrados y afectan a poblaciones que tienen escasa influencia sobre las decisiones que originan estas crisis.

En ese sentido, reiteró que el diálogo y la diplomacia constituyen las principales herramientas para alcanzar soluciones duraderas.

Asimismo, alertó sobre las dificultades que enfrenta el denominado Sur Global en cuatro ámbitos fundamentales: financiamiento, combustibles, alimentos y fertilizantes.

El ministro instó a las economías desarrolladas a asumir mayores responsabilidades para reducir los riesgos que amenazan la estabilidad económica internacional.

Advirtió que mantener profundas diferencias de prosperidad entre regiones resulta insostenible en un escenario caracterizado por cadenas de suministro interconectadas, mercados globalizados y recursos compartidos.

Terrorismo e inteligencia artificial

En materia de seguridad, el jefe de la diplomacia india identificó al terrorismo como una de las principales amenazas para la paz internacional y cuestionó que algunos Estados continúen utilizándolo como instrumento de política exterior.

Según explicó, esta amenaza persiste debido a la falta de un compromiso uniforme de los gobiernos para aplicar políticas de tolerancia cero.

Finalmente, Jaishankar se refirió al avance de la inteligencia artificial (IA), tecnología que consideró uno de los cambios más trascendentales de la actualidad.

En esa línea, advirtió que el desarrollo y control de estas herramientas no debería concentrarse en un número reducido de actores, debido a sus amplias implicancias económicas, políticas y sociales.

El ministro sostuvo que limitar el acceso y la participación en esta transformación tecnológica sería contrario a los avances en materia de libertad y democratización registrados durante las últimas ocho décadas.

Elaborado con información de EFE