El multimillonario Richard Branson, un destacado crítico de Nicolás Maduro, dijo que Venezuela necesita celebrar elecciones y establecer el Estado de derecho para atraer más inversión extranjera.

Muchos inversionistas extranjeros esperarán a que se celebren elecciones democráticas y se restablezca el Estado de derecho antes de invertir dinero en el país, dijo Branson, según reportó Bloomberg Línea el miércoles.

Las negociaciones entre las facciones políticas venezolanas, con el apoyo de Estados Unidos, concluirán su última ronda el miércoles. Aún no se ha fijado un calendario electoral.

La presencia del fundador de Virgin Group en Caracas es otra señal de la apertura de Venezuela a los negocios y la inversión internacionales desde la captura de Maduro en enero. Ejecutivos e inversionistas extranjeros han viajado cada vez más a la capital en los últimos meses, atraídos inicialmente por las oportunidades en la industria petrolera y, más recientemente, explorando otros sectores.

La visita resulta particularmente llamativa dada la destacada participación de Branson en la crisis política de Venezuela hace siete años. En febrero de 2019, apoyó un concierto al estilo Live Aid en la frontera con Colombia con el objetivo de presionar al gobierno de Maduro para que permitiera la entrada de ayuda humanitaria al país.

En aquel momento, Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad que bloquearan los suministros, calificando la acción de “espectáculo”.

Potencial de crecimiento mediante el emprendimiento

El empresario británico y propietario del conglomerado Virgin, Richard Branson, participó este miércoles en la inauguración de la Startup Venezuela Summit 2026, en Caracas, donde aseguró que el país suramericano tiene una “buena dosis” de oportunidades para el crecimiento e invitó a los emprendedores a asumir la “gran responsabilidad” de aportar.

“Venezuela ha afrontado una buena dosis de desafíos, pero también cuenta con una buena dosis de oportunidades que aguardan a alguien lo suficientemente valiente como para aprovecharlas”, señaló Branson ante decenas de emprendedores en la sede de Caracas Campus, que albergará durante tres días el evento que busca conectar a los empresarios con capital internacional.

La sexta edición del Startup Venezuela Summit busca priorizar el acceso directo al capital, por lo que ofrecerá sesiones de networking y contactos con inversionistas listos para apostar por el talento venezolano.

Branson relató sus inicios como emprendedor y la fundación de Virgin, un conglomerado que opera diversos sectores como aviación, turismo, telecomunicaciones, salud, servicios financieros, entre otros, e indicó que la reputación es fundamental para poder crecer en el mundo empresarial.

También recomendó a los emprendedores a ser valientes, no temer al fracaso, hacer dinero pero enfocándose más en que sus comunidades queden mejor de lo que estaban antes.

“La clave es hacer algo que te interese y no solo algo que te pueda producir dinero”, añadió, al tiempo que dijo que sus proyectos más exitosos han venido de situaciones que le han generado frustración.

Ante esto, dijo que si hay algo que no está funcionando de la manera correcta, allí puede haber una oportunidad de negocio.

“Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el país”, sostuvo.

Branson aseguró que Venezuela tiene todos los ingredientes para ser un gran país, aunque dijo que trata de entender la política y cómo se están moviendo las cosas en la actualidad.

El empresario no descartó hacer más visitas a Venezuela para poder “influenciar” de una manera positiva en el crecimiento económico.

El director del Startup Venezuela, Esteban Torbar, señaló durante la inauguración del evento que será una fiesta del emprendimiento y del talento venezolano.

El Startup Venezuela Summit contará con diversas charlas sobre tecnología, Inteligencia Artificial, sobre el golpeado sistema eléctrico venezolano, la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos de junio pasado, entre otros.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE