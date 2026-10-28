Pero contar con estas ventajas no es suficiente. El representante del BM señaló que el Perú compite con otros países por esa inversión y que las empresas también toman en cuenta las condiciones que encuentran para desarrollar sus actividades.

Esto es clave si se considera que la mayor parte del potencial productivo del Perú está fuera de Lima, entre ello, lo asociado a minería, agricultura, turismo, biodiversidad, recursos forestales y energía.

“El desafío consiste en conectar ese potencial con la infraestructura, mercados, tecnología y capitales […] Perú tiene sólidos fundamentos y ventajas competitivas muy claras, el desafío es poner esas fortalezas a trabajar en ambientes más macroeconómicos, crear un entorno que atraiga la inversión y que permita que las empresas crezcan, movilizar más capital privado hacia sectores productivos”, resaltó.

Mirada del Banco Mundial sobre Perú. Fuente: Banco Mundial

Minería con oportunidades no aseguradas

La minería es uno de los sectores donde Perú tiene una ventaja importante. Yépez destacó que el país cuenta con una gran cantidad de recursos y con una oportunidad por el aumento de la demanda global de minerales necesarios para la transición energética y las nuevas tecnologías.

“Perú tiene la bendición geológica de contar con una de las dotaciones de recursos naturales más grandes, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, además de tener una experiencia y ecosistema de proveedores bastante sólido. Cuenta también con una oportunidad asociada a la demanda mundial de minerales, pero tener los minerales no garantizan la inversión”, sostuvo.

Ariel Yépez, director del Banco Mundial. Foto: César Bueno, para Diario Gestión, GEC

El funcionario del BM recordó que el país actualmente tiene una cartera de 63 proyectos mineros por un total de inversión de US$ 64 mil millones, entonces ¿qué se requiere para hacerlos avanzar?

Resaltó que en minería se necesita contar con reglas claras, buenos estándares ambientales y sociales, procesos eficientes y capacidad institucional. Por ello, indicó que una de las medidas, por ejemplo, que se requieren impulsar es la ventanilla única digital para el sector minero.

“Esta ventanilla única puede contribuir a reducir cuellos de botella, agilizar autorizaciones y mejorar la transparencia y la claridad regulatoria. En última instancia, se busca que el país transite de un sistema administrativo fragmentado a uno que agilice la inversión minera de una manera estratégica y muy bien coordinada”, señaló.

El objetivo, añadió, es que el potencial minero del país se traduzca en inversión, pero también en innovación, proveedores locales y más empleos.

Este mayor empleo se traduce en menos personas en situación vulnerable. Según estimaciones del Banco Mundial, el crecimiento económico y la creación de empleos explicaron el 85% de la reducción de la pobreza en Perú entre el 2004 y 2019, que cayó 31 puntos porcentuales.

Pero no se trata solo de impulsar la minería, sino de las actividades en general. Yépez señaló que Perú necesita empresas que puedan crecer, pasando de pequeños negocios a compañías medianas que puedan innovar y ampliar sus actividades.

Un ejemplo es el desarrollo de la agroexportación, que en los últimos 25 años transformó 200 mil hectáreas de tierras áridas en agricultura moderna. Con ello, el Perú se convirtió en un líder mundial en arándanos, uvas y espárragos, generando más de medio millón de empleos formales directos.

“Este éxito en el sector fue posible gracias a cuatro aportes fundamentales que fueron claves en la gestión del Estado: La estabilidad macroeconómica, proyectos ambiciosos de irrigación, marcos tributarios y laborales adecuados y acceso a mercado mediante permisos fitosanitarios y tratados comerciales de amplia envergadura”, explicó.

Un ejemplo es el desarrollo de la agroexportación, que en los últimos 25 años transformó 200 mil hectáreas de tierras áridas en agricultura moderna. (Foto: Andina)

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El Niño es otro riesgo para la inversión

Yépez también se refirió a los riesgos que enfrenta la economía peruana en los próximos meses y señaló que el fenómeno de El Niño tendrá un impacto sobre distintas actividades.

Este evento climático, recordó, puede afectar a sectores como agricultura, pesca y servicios, y por ende a los ingresos de los hogares, con un mayor impacto en las familias más expuestas.

“Este impacto puede reducirse con infraestructura preparada, buenos sistemas de información, instituciones capaces de anticipar y responder, protección para las familias vulnerables y herramientas financieras disponibles cuando llegue a una emergencia como esta”, indicó.

En medio de este riesgo, el representante del BM rescató que el país cuenta con instrumentos de financiamiento contingente, lo cual respalda reformas y facilita recursos frente a emergencias económicas o desastres.