El representante del BM señaló que el Perú compite con otros países por esa inversión y que las empresas también toman en cuenta las condiciones que encuentran para desarrollar sus actividades. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El Perú se destaca por su estabilidad macroeconómica, la baja deuda pública y el espacio fiscal, fortalezas que podrían ayudar a recuperar y acelerar el ritmo de inversión privada, destacó Ariel Yépez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, durante su exposición en el evento “Perspectivas 2027” organizado por Gestión.

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