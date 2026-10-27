¿Se tendrían novedades concretas sobre la Hidrovía Amazónica en 2027? | Foto: DAR.
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

(Pucallpa, Ucayali) Uno de los proyectos clave para la selva peruana que tiene la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) en su cartera es el de la Hidrovía Amazónica, cuyo contrato de concesión quedó caduco a fines del 2024. Pero su estado tendría un giro positivo. El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que la firma de su nuevo contrato de adjudicación debería concretarse durante el 2027, precisamente entre el “segundo o tercer trimestre”.

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