“Estamos con voluntad de hacerlo bastante rápido, dada la experiencia que tenemos. Hay inversionistas muy interesados en desarrollarlo. Finalmente es el canal de navegación por donde la selva lleva comercio, educación, salud y también nos permite conectarnos con el Brasil, desde donde habrían visto el gran corredor para mover en el futuro su carga de a través del puerto de Paita, de Eten, entre otros”, comentó el funcionario, en el marco de la Expo Amazónica Ucayali 2026.

Si bien Del Carpio señaló que “ya se tienen” inversionistas interesados, prefirió no adelantar de cuántos se trata ni los países origen de sus capitales.

“Estamos por entrar a una fase que le llamamos de estructuración, que es donde hacemos el contrato. Estamos bastante cerca. Esto y la adjudicación ocurrirá el próximo año”, indicó.

El presidente de ProInversión recordó que somos la cuarta economía exportadora en el continente y que, el próximo año, pasaríamos a ser la quinta economía en tamaño en el continente, muy probablemente superando a Chile.

“Eso se está desarrollando por la importancia que Perú ha tenido por el tema de minerales, de alimentos, y su localización estratégica”, comentó.

Panorama regional

Del Carpio indicó que la Amazonía tiene un presupuesto para hacer Obras por Impuestos (OxI) disponibles por S/ 20,000 millones. “Es una cifra importante y, en este momento, por inversión tenemos 180 proyectos buscando empresas con un monto de S/ 4,000 millones para las regiones de la Amazonía del Perú”, indicó.

Precisó que, este año, incorporaron a la última región dentro de este mecanismo. Con Madre de Dios, ya tienen presencia en toda la Amazonía.

Destacó que, recientemente, firmaron el contrato de concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado. Este proyecto cerrará el 100% de la brecha de saneamiento en dicha ciudad. Agregó que, en pocas semanas, estarán declarando de interés la planta de tratamiento de aguas residuales de San Martín (Tarapoto).

“Estamos trabajando estratégicamente en la Amazonía: en el canal de navegación que antes llamábamos Hidrovía Amazónica, en el puerto de Iquitos, en el puerto de Pucallpa y todo ese corredor que nos une con Brasil. Sin duda constituye una oportunidad para la selva”, anotó.

Luis del Carpio, de ProInversión, brindó detalles sobre la Hidrovía Amazónica. | ProInversión

En general, Del Carpio reflexionó que uno de los principales desafíos que tenemos como país es que “no hemos desarrollado la infraestructura a la velocidad que se necesita”.

“Somos un país que ha crecido, pero la infraestructura todavía está rezagada. Necesitamos infraestructuras de saneamiento, de agua, de carreteras, pero la parte permisiva, de interferencia, de permisología, es algo que traba y demora”, sostuvo.

En esta línea, lamentó que el Legislativo no hay aprobado varias iniciativas referidas a agilizar las obras de infraestructura en el país. De la propuesta inicial de 66, el Senado dio “luz verde” solo a 27, 12 referidas a la inseguridad ciudadana y 15 a atender al fenómeno de El Niño (FEN).

“Lo que necesitamos en el Ejecutivo son herramientas para acelerar las inversiones”, apuntó.