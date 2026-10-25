Una delegación de más de 80 representantes del sector público y privado peruano llegó a Nueva York para participar en el XIX Roadshow de inPERU, que busca promover oportunidades de inversión en el país, fortalecer la confianza de los mercados internacionales en la economía peruana e impulsar negocios en sectores estratégicos.

La misión cuenta con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde; y la presidenta y el director ejecutivo de inPERU, Mercedes Aráoz y Juan Carlos Mandujano, respectivamente.

También integran la delegación el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa; el superintendente del Mercado de Valores (SMV), Juan Pichihua; el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio; y el presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Rafael Carranza, junto con representantes de destacadas empresas e instituciones del país.

Durante el 26 y 27 de octubre se desarrollará una agenda de conferencias, mesas redondas y reuniones con inversionistas internacionales, que incluye actividades organizadas por J.P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y BTG Pactual, así como encuentros en el Council of the Americas y el estudio jurídico internacional DLA Piper.

LEA TAMBIÉN: Mercedes Araoz es designada como presidente de inPERU

Estas actividades permitirán presentar las perspectivas económicas del Perú y las oportunidades de inversión en sectores como minería, infraestructura, energía, hidrocarburos, entre otros. Asimismo, ProInversión expondrá la cartera de proyectos del país y se abordarán las condiciones de acceso a los mercados internacionales de capitales.

El ministro Elmer Cuba expondrá sobre el panorama macroeconómico y fiscal peruano, minetras que el presidente del BCRP, Julio Velarde analizará el escenario internacional de tasas de interés y las perspectivas de la política monetaria.

“El Perú tiene fortalezas económicas y oportunidades de inversión que merecen mayor atención internacional. Pero atraer capitales no depende únicamente de nuestro potencial: requiere reglas claras, seguridad jurídica y confianza en el largo plazo. Queremos mostrar que el país cuenta con condiciones para desarrollar proyectos que generen crecimiento, empleo y bienestar para los peruanos”, señaló Mercedes Aráoz, presidenta de inPERU.

La misión cuenta con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde; y la presidenta y el director ejecutivo de inPERU, Mercedes Aráoz y Juan Carlos Mandujano, respectivamente. (Imagen: Andina)

Por su parte, Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPERU, destacó la importancia de acercar las oportunidades del país a quienes toman decisiones de inversión.

“Venimos a Nueva York con una agenda concreta y una delegación que reúne a las principales autoridades económicas y a representantes del sector empresarial. Nuestro objetivo es que los inversionistas conozcan de primera mano las oportunidades que ofrece el Perú y generar conexiones que contribuyan a convertir ese interés en nuevas inversiones”, afirmó.

Como parte de las actividades oficiales, la delegación participará este domingo en una recepción de bienvenida ofrecida por el embajador Carlos Pareja, representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Esta es la decimonovena edición del Roadshow internacional de inPERU. Desde su creación en 2012, la asociación ha organizado encuentros en importantes centros financieros de América, Europa, Medio Oriente y Asia, con el propósito de posicionar al Perú como destino de inversión y fortalecer sus vínculos con los mercados internacionales.