Durante su presentación en el evento “Perspectivas 2027” organizado por el diario Gestión, se refirió a uno de los casos más preocupantes: el Río Piura. Vinelli recordó que el cauce llegó a soportar un caudal de alrededor de 3,400 metros cúbicos por segundo en el 2017 antes de desbordarse.

“Hoy día ese río tiene 4,000 metros cúbicos por segundo de capacidad […] Si llueve como en el 2017 no se va desbordar [...] pero si llueve en una cantidad que supera los 4,000 metros cúbicos por segundo no hay forma de detener el desborde del río”, alertó.

Sin embargo, el ministro precisó que el cauce ya fue ampliado hasta donde las condiciones del terreno lo permiten. Continuar excavándolo para dar más espacio ocasionaría que aparezca agua, por lo que no hay manera de seguir aumentando su capacidad antes de la llegada del periodo de lluvias.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

El caso de Piura forma parte de un problema mayor que el Gobierno encontró al asumir funciones, indicó. Al 28 de julio, el país identificaba unos 1,700 puntos críticos que no habían sido atendido. En este contexto, se priorizaron 536 ubicados en la costa por considerar que presentaban un mayor nivel de riesgo.

Durante estos meses, sostuvo Vinelli, el Gobierno solo pudo ejecutar medidas como limpiar el cauce de un río, retirar sedimentos de un canal o reforzar determinadas zonas, pues construir drenaje pluvial, una represa o una infraestructura integral requiere mucho más tiempo.

“Son acciones que se pueden hacer en tres o máximo cuatro meses. No podemos construir una represa para regular la cantidad de agua que pase por el cauce en un solo trimestre. Pero, sí podemos hacerlo una vez que pase el fenómeno de El Niño. En este momento las decisiones que se han tomado apuntaron a acciones que se puedan terminar en tres meses [antes del verano 2027] y varias de ellas ya están siendo finalizadas ”, afirmó.

Hay que recordar que actualmente el Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) pronostica que la anomalía climática llegaría a su pico (extraordinaria) en enero del próximo año y mantendría un nivel fuerte hasta el inicio del otoño (marzo 2027).

¿Dónde se vienen avanzando obras?

En otras ciudades, el Gobierno busca aprovechar infraestructura que ya estaba avanzada. En Trujillo, por ejemplo, una solución para las quebradas tenía un avance de entre 60% y 65% cuando comenzó la gestión actual.

La obra contempla alrededor de 61 diques, cinco barreras dinámicas, túneles de derivación y canales para conducir el agua hacia el río Moche y posteriormente hacia el mar.

“Le hemos dado recursos y se está culminando los últimos 12 kilómetros de salida al mar, en donde tenemos que mover un puente [...] Ya se coordinó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”, sostuvo.

De acuerdo con los expedientes citados por Vinelli, esta obra de prevención en Trujillo tendría una vida útil de alrededor de 100 años.

En paralelo, se han realizado trabajos de limpieza y enrocado en otros ríos de la costa, entre ellos Chillón, Cañete, Chincha y Lurín.

En el caso de Lima se viene instalando 12 barreras dinámicas en quebradas de la capital. El funcionario señaló que estas estructuras habían sido adquiridas durante 2023-2024, pero permanecían almacenadas y no habían sido colocadas.

“En este momento estamos haciendo la entrega de la instalación de esas barreras que estaban guardadas en un almacén. [...] Lo que van a hacer es proteger de las piedras que pueden poner en riesgo la vida de una persona y que pueden arrasar viviendas de quienes habitan en estas quebradas”, refirió.

Este tipo de obras resulta importante debido a la rapidez con la que puede producirse una activación de quebradas. Por ejemplo, indicó, en Tumbes se prevé que una avenida importante podría dar hasta seis horas para alertar a la población ante un desastre como este, mientras que en Piura habría entre cuatro y cinco horas.

Sin embargo, en Lima, las personas que viven en las partes medias y altas de las quebradas podrían tener solo entre tres y cinco minutos para recibir una alerta y evacuar.

Marco Vinelli, ministro del Midagri. Foto: César Campos, para Diario Gestión, GEC

Agro cerraría en negativo el 2026

El ministro Marco Vinelli recordó que, de acuerdo con los expertos, el país se enfrentará a un “Mega El Niño”, el cual superaría largamente a los fenómenos climatológicos ocurridos en 1997 y 1982, los cuales fueron calificados como catastróficos.

Los efectos climatológicos iniciales ya vienen afectando a sectores como pesca, agricultura, confecciones y textiles.

El efecto sobre el agro se profundizaría en los próximos meses, y según el Midagri, las últimas estimaciones indican que la actividad cerraría este 2026 con una contracción de alrededor de 1% afectado por las lluvias y el déficit hídrico que pueden afectar de manera distinta a las regiones del país.