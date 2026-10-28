Marco Vinelli, ministro del Midagri, señaló que se han priorizado intervenciones que pueden ejecutarse en pocos meses, pero advirtió que algunas zonas, como Piura, todavía enfrentarán un riesgo elevado ante El Niño. (EFE/ Malú Ramahí).
Marco Vinelli, ministro del Midagri, señaló que se han priorizado intervenciones que pueden ejecutarse en pocos meses, pero advirtió que algunas zonas, como Piura, todavía enfrentarán un riesgo elevado ante El Niño. (EFE/ Malú Ramahí).
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Guadalupe Gamboa
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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, reconoció que, pese al esfuerzo y las obras ejecutadas en los últimos meses para enfrentar el golpe de El Niño, no podrían garantizar que algunas zonas del país queden a salvo de, por ejemplo, nuevos desbordes. Esto como consecuencia, recordó, del poco tiempo desde el inicio de la gestión –tres meses en el cargo– y a la falta de acciones de prevención durante gobiernos anteriores.

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