El presidente del BCRP, Julio Velarde, se presentó virtualmente en el Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA). | Foto: BCRP
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Guadalupe Gamboa
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(Ucayali) El temor al ya estaría afectando las expectativas empresariales, señaló el

Si bien las expectativas son las más altas desde 2013, se ha registrado un deterioro en los últimos dos meses asociado directamente a la incertidumbre por El Niño.

Ahora El Niño está preocupando, reduciendo las expectativas y está haciendo un crecimiento (económico) un poco menor este año”, dijo Velarde la tarde de este jueves 22 de octubre, durante su participación virtual en el Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA), en el marco de la Expo Amazónica Ucayali 2026.

Según el titular del BCRP, el sería el mayor riesgo para la economía en el corto plazo, tanto por su efecto en la inflación como en la producción agrícola.

En ese sentido, la estimación del banco es que, entre este y el siguiente año , El Niño podría restar alrededor de dos puntos porcentuales al crecimiento económico.

Solo para el 2026, el BCRP había detallado que el fenómeno restará 0.9 puntos porcentuales al avance del PBI debido al impacto en actividades primarias como pesca y agricultura.

Respecto a la , las proyecciones del BCRP indican que el año podría cerrar con un alza de precios de 3.8%, por encima de la meta (de entre 1% y 3%), debido a que El Niño podría hacer que las presiones sean más persistentes.

Lluvias en Piura por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)
Lluvias en Piura por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)

Velarde precisó que la actual alza está asociada al incremento en el precio de los combustibles, los cuales se siguen manteniendo altos.

Pese a ello, recordó que la inflación en este siglo ha sido la más baja de la región. Si se compara con el contexto internacional actual, el Perú registra una tasa de 2.5% frente al 2.7% de Estados Unidos y niveles más altos en la Unión Europea.

Mejores indicadores

Velarde contrastó esa situación con una coyuntura externa excepcional, pues recordó que el Perú viene beneficiándose de términos de intercambio favorables que no se veían desde 1950, lo que impulsa los precios para la .

Ante esto, el Perú ha logrado superar los niveles de comercio exterior de otros países de la región. Por ejemplo, en el año 2000, Argentina exportaba cuatro veces más que Perú y Colombia el doble, pero ahora Perú exporta mucho más que Argentina y 80% más que Colombia.

Además, a pesar del riesgo climático, el jefe del BCRP sostuvo que el actual dinamismo viene siendo explicado por la demanda interna.

De esta manera se observa que el formal viene creciendo a un ritmo de 6.3%, mientras que la inversión privada creció más de 10% en el primer semestre y alcanzó 17.6% solo en el segundo trimestre, una cifra no vista en casi 10 años.

En tanto, la masa salarial crece 7% y el crédito de consumo entre 20% y 27% en el segundo trimestre.

Por ello, el PBI no primario, que está ligado a servicios, manufactura y construcción, avanza un 4.7% este año.

Por otro lado, en el frente fiscal, los altos precios de los metales han elevado la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) de las mineras, reduciendo el déficit fiscal a 0.9% del PBI en los últimos 12 meses.

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