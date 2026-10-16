El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que nuestro país se ha enfrentado a episodios de alta incertidumbre, como la crisis financiera internacional del 2008 y la pandemia de covid-19, ante las cuales lo que ha sido clave es tener los instrumentos adecuados y la flexibilidad para reaccionar.

Para el líder de la entidad monetaria, este marco ha permitido al Perú registrar la inflación más baja de la región en lo que va del siglo.

“Nuestra inflación subyacente ha estado por debajo de la inflación de Estados Unidos en este siglo”, señaló Velarde durante su participación en el seminario “Pathways to Resilience: Success Stories in Reform and Partnership”, en Bangkok.

Pilar la autonomía

Entre los pilares de la economía peruana, el titular del BCRP destacó la autonomía del Banco Central consolidada en su Ley Orgánica de 1992, que le prohíbe financiar al Gobierno, a los bancos estatales de fomento y establecer tipos de cambio múltiples.

Asimismo, resaltó que nuestro país es el primero en América Latina en adoptar un régimen de tipo de cambio flexible, lo que nos dio más flexibilidad para reaccionar. “En el 2001 establecimos el esquema de metas explícitas de inflación”, añadió.

Hiperinflación y dolarización

Julio Velarde mencionó que durante la hiperinflación nuestra economía se dolarizó, por lo que para revertir la dolarización fue importante que tengamos una inflación similar a la de Estados Unidos.

“Pero no era suficiente y se estableció que los precios deberían incluirse también en soles”, recordó.

Además, continuó, se incorporaron requerimientos de encaje para reducir los préstamos en dólares en el sistema bancario. Como resultado, se redujo la participación de los créditos en dólares del 81% en el año 2000 al 23% en la actualidad, acotó.