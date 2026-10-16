Julio Velarde, presidente del BCRP.
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Redacción Gestión
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que nuestro país se ha enfrentado a episodios de alta incertidumbre, como la crisis financiera internacional del 2008 y la pandemia de covid-19, ante las cuales lo que ha sido clave es tener los instrumentos adecuados y la flexibilidad para reaccionar.

“Nuestra inflación subyacente ha estado por debajo de la inflación de Estados Unidos en este siglo”, señaló Velarde durante su participación en el seminario “Pathways to Resilience: Success Stories in Reform and Partnership”, en Bangkok.

Pilar la autonomía

Entre los pilares de la economía peruana, el titular del BCRP destacó la autonomía del Banco Central consolidada en su Ley Orgánica de 1992, que le prohíbe financiar al Gobierno, a los bancos estatales de fomento y establecer tipos de cambio múltiples.

“En el 2001 establecimos el esquema de metas explícitas de inflación”, añadió.

Hiperinflación y dolarización

Julio Velarde mencionó que durante la hiperinflación nuestra economía se dolarizó, por lo que para revertir la dolarización fue importante que tengamos una inflación similar a la de Estados Unidos.

, recordó.

Además, continuó, se incorporaron requerimientos de encaje para reducir los préstamos en dólares en el sistema bancario. Como resultado, se redujo la participación de los créditos en dólares del 81% en el año 2000 al 23% en la actualidad, acotó.

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