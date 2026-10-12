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Zulema Ramirez Huancayo
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El número de celular y los códigos QR son algunas de las alternativas que hoy utilizan los peruanos para reconocer rápidamente al destinatario de un pago digital.

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