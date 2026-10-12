Con la puesta en marcha de TAPP, la plataforma de pagos inmediatos que viene impulsando el Banco Central de Reserva (BCRP) y cuyo piloto está previsto para diciembre, a estas opciones no solo se sumará el DNI como identificador de pago, sino también un nuevo alias.

“En la práctica, una persona podría registrar un identificador como “nombre@procesador”, por ejemplo, y utilizarlo para enviar o recibir dinero, sin necesidad de proporcionar su número de cuenta”, dijo Sergio Giannotti, director comercial de LigoPay.

Sostuvo que el objetivo es simplificar la experiencia de pago y ampliar las alternativas para mover dinero entre distintas instituciones.

Carlos Niezen, CEO de Kasnet, señaló que esta opción busca reducir la fricción al momento de pagar y autenticar a los usuarios, dentro de la transformación digital que atraviesa el sistema de pagos peruano.

Prevé que estas mejoras, junto con las que viene realizando la Reniec en lo que es autenticación biométrica, apuntan a que -a futuro- los usuarios financieros puedan acceder rápidamente a servicios como pagos inmediatos o solicitar créditos con facilidad.

Certificación por rol

Para participar en TAPP, las empresas deberán pasar por un proceso de certificación según el rol que quieran desempeñar. Entre las funciones previstas están la de iniciar los pagos desde una aplicación (Tercero Proveedor de Aplicaciones de Pago), prestar servicios de procesamiento (Proveedor de Accesos) y custodiar los fondos de los usuarios (Proveedor de cuentas).

La utilidad de cada rol dependerá del tipo de empresa, por ejemplo, una billetera digital podría buscar participar como iniciador de pagos para ofrecer a sus usuarios nuevas alternativas para mover dinero, comentó Giannotti. En el caso de su empresa, detalló que está avanzando en la certificación para los tres roles, a fin de tener una participación integral dentro del ecosistema.

En esta línea, precisó que el proceso de certificación no supone necesariamente que una empresa tenga que asumir todos los roles, sino que se realiza por cada función que el participante quiera habilitar.

Por su parte, Niezen puntualizó que Kasnet está en camino de certificarse como Proveedor de Acceso y Tercero Proveedor de Aplicaciones de Pago. “Hay una mayor demanda por participar en estos dos roles. En particular, buscamos aprovechar nuestra red de cerca de 15,000 agentes a nivel nacional para ampliar el alcance de estos servicios, especialmente en provincias”, manifestó.

Piloto

Los especialistas refieren que el piloto previsto para fin de año será controlado y contará con las entidades que hayan cumplido con los requisitos y certificaciones establecidos por el BCRP.

El primer grupo del piloto estaría compuesto por 13 participantes, según la estimación de Niezen, pues no todos los interesados avanzarían al mismo ritmo. El ejecutivo calcula que alrededor de cuatro podrían iniciar las pruebas entre noviembre y diciembre de este año y que los demás se incorporarían progresivamente conforme completen sus certificaciones.

El piloto previsto para fin de año será controlado y contará con las entidades que hayan cumplido con los requisitos y certificaciones establecidos por el BCRP.

Promover mayor innovación en las empresas

La expectativa de los actores involucrados es que TAPP contribuya a acelerar la digitalización de los pagos en el país. Los usuarios ya no tendrán que depender de determinadas billeteras o aplicaciones para realizar sus pagos, este despliegue debería generar mayor competencia y menores costos, comentó Carlos Niezen, de Kasnet.

Sergio Giannotti, de LigoPay, sostuvo que la posibilidad de que distintos jugadores utilicen el mismo riel, bajo reglas comunes, podría generar más opciones para los consumidores, incentivar nuevos servicios y promover innovación entre las empresas.

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