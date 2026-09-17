BCR. (Foto: GEC)
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Agencia Bloomberg
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En uno de los países con mayor inestabilidad política del mundo, un banquero central ha sobrevivido gobierno tras gobierno como ancla de estabilidad económica, sin que ninguno se haya atrevido a correr el riesgo de perderlo.

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