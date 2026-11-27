El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó medidas excepcionales para flexibilizar el transporte, la importación y el almacenamiento de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP), ante el riesgo de interrupciones en el abastecimiento por los efectos del Fenómeno El Niño.

Las disposiciones buscan reforzar la capacidad logística de la cadena de suministro frente a posibles lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos que podrían afectar las operaciones de hidrocarburos a nivel nacional.

La medida se adopta en el marco de la situación de emergencia de las actividades de hidrocarburos declarada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM.

Entre las principales facilidades, Osinergmin permitirá que los operadores utilicen combinaciones de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos, siempre que correspondan a un mismo operador.

Asimismo, se autorizará el transporte de diésel en unidades habilitadas para trasladar gasolinas o gasoholes, con el objetivo de aprovechar la capacidad de transporte disponible.

FACILIDADES PARA IMPORTAR Y ALMACENAR GLP

Las medidas también contemplan facilidades para la importación de combustibles líquidos y GLP. En ese marco, se permitirá su traslado en unidades de transporte con placas extranjeras, sin que estas requieran inscripción en el Registro de Hidrocarburos.

Además, los distribuidores de GLP a granel podrán utilizar sus camiones cisterna para actividades de transporte, mientras que las empresas podrán almacenar este combustible en otras plantas de abastecimiento sin necesidad de tramitar una inscripción adicional.

Otra disposición permitirá que las empresas envasadoras de GLP debidamente inscritas importen directamente este combustible, sin tener que registrarse adicionalmente como importadoras.

CONDICIONES PARA ACOGERSE A LAS MEDIDA

Los agentes que utilicen estas facilidades deberán cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad, contar con las pólizas de seguro correspondientes y, cuando corresponda, comunicar previamente sus operaciones a Osinergmin y presentar la documentación requerida.

El organismo precisó que estas disposiciones no eximen a las empresas de cumplir con las demás obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Osinergmin continuará supervisando y monitoreando la cadena de abastecimiento de combustibles para contribuir a la continuidad del suministro energético y proteger la seguridad de la población.