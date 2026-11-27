APM Terminals Callao expresó su profunda preocupación por la situación que se viene desarrollando en la rada del Callao y solicitó una solución inmediata que permita garantizar la operación segura, continua y predecible de los muelles 5D y 5E del Terminal Norte Multipropósito.

El 24 de noviembre, un buque portacontenedores de línea regular que debía operar en el muelle 5D tuvo que interrumpir su maniobra de ingreso y regresar a fondeo debido a la presencia de embarcaciones pesqueras en la zona de maniobra. La situación provocó un retraso significativo de la operación y afectó el itinerario del buque.

Este incidente se añade a la situación que desde hace tiempo condiciona la utilización del muelle 5E, infraestructura especialmente importante para la atención de cargas vinculadas a sectores productivos estratégicos del país.

Para APM Terminals, ambos hechos evidencian que la problemática ha dejado de ser una contingencia puntual.

“Un buque de línea regular debe poder ingresar a un muelle operativo del Callao de manera segura y predecible. Esto no puede depender de llamadas de emergencia o coordinaciones caso por caso. La operación normal del puerto debe estar garantizada permanentemente”, señaló APM Terminals Callao.

La compañía considera fundamental diferenciar las dos problemáticas. La primera es la problemática histórica asociada a las aproximadamente 410 embarcaciones de pesca artesanal censadas que permanecen en el muelle 5E, y la segunda es la necesidad actual e inmediata de garantizar la seguridad y operatividad de la rada.

La problemática histórica de la pesca artesanal requiere una solución específica por parte de las autoridades competentes; sin embargo, su complejidad no debe impedir la adopción inmediata de medidas que permitan recuperar actualmente la normal operación de 5D y 5E.

La compañía recordó además que esta problemática histórica ha generado consecuencias económicas para el Estado peruano, que implica el pago de una indemnización a APMTC por la inutilización permanente del muelle 5E. Estos recursos podrían haberse destinado de manera mucho más productiva a desarrollar soluciones estructurales para la pesca artesanal del Callao.

En ese sentido, APM Terminals Callao considera necesario que se tomen medidas para impedir nuevos fondeos no autorizados, retirar de la rada las embarcaciones que no estén autorizadas a permanecer en ella y mantener un control permanente, las 24 horas del día, que garantice que las áreas de acceso y maniobra de 5D y 5E permanezcan libres.

La afectación a 5D y 5E trasciende a APM Terminals Callao. Impacta a líneas navieras, importadores, exportadores, productores y operadores logísticos, genera incertidumbre en las cadenas de suministro y perjudica la competitividad y credibilidad del Perú como plataforma logística y comercial.

“No se trata de administrar mejor el próximo incidente, sino de evitar que vuelva a ocurrir. El Callao necesita recuperar condiciones normales y permanentes de operación. La problemática histórica de la pesca artesanal requerirá su propia solución; garantizar hoy la plena operatividad y seguridad de 5D y 5E no puede esperar”, concluyó APM Terminals Callao.

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