Este viernes 27 de noviembre la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, participarán en el VII Gabinete Binacional en Lima. El canciller Carlos Espá, adelantó que en este encuentro se abordarán diversos temas de interés socioeconómico para ambos países, entre ellos, el uso de los puertos perunaos para las exportaciones altiplánicas.

Según el canciller, el espacio binacional tendrá “cinco pilares básicos”, siendo el que involucra a los puertos “el interés común en utilizar los puertos peruanos para que Bolivia pueda hacer sus exportaciones”.

Carlos Espá fue consultado específicamente si en este gabinete se hablará de Bolivia Mar, la playa ubicada en Ilo (Moquegua) de unos 3.58mk2, que fue otorgada por Alberto Fujimori en 1992, por un periodo de 99 años, sin cesión de soberanía, para uso recreacional.

Boliviamar no cuenta con infraestructura ni desarrollo efectivo. Es un espacio único para recreación. Foto: archivo / ROLLY REYNA / EL COMERCIO

No obstante, solo mencionó que la agenda abordará, aparte de la apertura portuaria a los despachos bolivianos, la integración fronteriza y comercio transfronterizo, entre otros.

Desde la Cancillería detallan que los temas a tratar son:

Comercio e inversiones

Seguridad y defensa

Integración fronteriza, física, energética y logística

Recursos hídricos y desarrollo sostenible

Políticas migratorias y sociales

Bolivia y su interés en el oceano Pacífico

Cuando Alberto Fujimori entregó la franja de mar a Bolivia, el presidente de dicho país era Jaime Paz, padre del actual mandatario altiplánico.

“En 1992, Bolivia y Perú firmaron en Ilo un acuerdo que acercó a nuestro país al océano Pacífico”, indicaron en ese entonces, sin embargo no fue usada por Bolivia hasta el momento.