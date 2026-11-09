Las exportaciones peruanas a China, principal socio comercial del país, cerrarían el 2026 por encima del máximo que alcanzaron el año pasado. Así lo proyecta la Asociación de Exportadores (ADEX), que atribuye el avance sobre todo a la subida de los precios internacionales de los metales.

Entre enero y setiembre, los envíos a China sumaron US$ 31,000 millones. Esa cifra equivale a casi el 93% de los US$ 33,500 millones que se registraron en todo el 2025, según el gremio.

“En tan solo nueve meses de este año, hemos superado el volumen exportado en todo el año 2024. Esto se explica principalmente por el aumento de los precios de los minerales (cobre y oro) debido a la incertidumbre internacional”, afirmó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial de ADEX e investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico (UP).

El vocero estimó que hay un “99.9% de certeza” de que se superará el monto del 2025, así lo aseguró durante el foro “Perú y China: Historia, Comercio e Inversión. Balance y perspectivas tras 55 años de relaciones diplomáticas”, que organizó dicho centro de estudios de la UP.

Arrieta añadió que los envíos a China crecen más rápido que el resto. Mientras las exportaciones totales del Perú han crecido a una tasa histórica promedio cercana al 10%, las dirigidas al mercado chino lo han hecho a un promedio de 19%.

En el 2001, China era el tercer destino de las exportaciones peruanas, detrás de Estados Unidos y la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio entre ambos países entró en vigor en el 2010, y un año después China pasó al primer lugar, posición que mantiene desde entonces.

Exportaciones a China: minería pesa 90% y El Niño golpea a la pesca

La minería es el principal componente de los envíos. “La participación de la minería, las exportaciones de cobre y oro (…) prácticamente concentran el 90% del valor de las exportaciones”, señaló Arrieta. En segundo lugar está el sector pesquero, con alrededor del 5%.

Este año, la pesca enfrenta un escenario más complicado. ADEX registra una caída en los envíos de harina de pescado porque las condiciones climáticas asociadas a El Niño afectan la captura de anchoveta, su principal insumo.

Entre las exportaciones no tradicionales destaca el calamar congelado y en conserva. Según Arrieta, el 2025 fue un año favorable para estos productos y en el 2026 mantienen tasas de crecimiento de dos dígitos.

En el agro, los envíos de arándanos a China caen levemente hasta setiembre. ADEX no descarta una recuperación entre los últimos meses del año y el inicio del 2027, cuando se concentra la campaña, aunque eso también dependerá del impacto de El Niño en la producción agrícola.

El gremio también ve una oportunidad para la industria textil con el algodón Pima. En su opinión, la apuesta en China debería centrarse en la calidad y la diferenciación, y no en grandes volúmenes.

DATO CLAVE.