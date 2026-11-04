Las exportaciones pesqueras de Perú, unas de las actividades que generan mayores ingresos para el país, cerrarán este año “en rojo” por el impacto del fenómeno climático de El Niño, mientras se mantiene como “una incógnita” la situación que afrontará el sector durante 2027, alertó este martes la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Si la primera temporada del próximo año se abre tarde o con una cuota baja, las empresas habrán mantenido su flota en puerto durante más de un año, desde fines de abril de 2026, acumulando costos fijos”, comentó, al respecto, el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura del gremio, José Ernesto Muñoz, en un comunicado emitido por ADEX.

El representante recordó que la harina y el aceite de pescado, elaborados principalmente a partir de anchoveta, representan casi la mitad de las exportaciones pesqueras peruanas y dijo que sus envíos seguirán disminuyendo por las restricciones que enfrenta actualmente la extracción de este recurso.

Explicó, en ese sentido, que el calentamiento del mar altera la distribución y el comportamiento de especies como la anchoveta, que va hacia zonas más profundas cercanas a la costa y se desplaza hacia el sur, además de presentar cambios en sus periodos de desove.

Aunque el representante respaldó la decisión de no autorizar una segunda temporada de pesca en la zona norte y centro del país, con el objetivo de proteger el recurso, agregó que esta medida tendrá un costo económico importante para la industria, además del impacto en unos 80.000 puestos de trabajo, que pueden ponerse en riesgo ante la paralización de la actividad.

Por ese motivo, Muñoz solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que apruebe una línea de financiación con garantía estatal, que incluya a las pequeñas empresas pesqueras formales, además de postergar los pagos de impuestos hasta fines de 2027, fraccionar deudas y garantizar la cobertura de la seguridad social para los tripulantes.

También consideró que es necesario establecer un protocolo económico y laboral para activar medidas oportunas ante futuras emergencias climáticas, así como impulsar la cadena de frío, los desembarcaderos pesqueros, la acuicultura, la diversificación de mercados y el procesamiento local de productos con mayor valor agregado.

La Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX informó que, entre enero y agosto de 2026, los despachos peruanos al exterior de productos pesqueros (tradicionales y para consumo humano directo) ascendieron a 2.977 millones de dólares, lo que implicó una contracción de 13.3 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la información, el resultado respondió principalmente al retroceso de la pesca tradicional, cuyos envíos sumaron 1,397 millones de dólares, con una caída de 26.8 %, un desempeño que estuvo marcado por las alteraciones asociadas al fenómeno de El Niño, que afectan la disponibilidad de anchoveta.

Sin embargo, el sector de pesca-acuicultura mostró un desempeño favorable, ya que el volumen exportado de pota (calamar gigante) aumentó 56% entre enero y agosto, pero la caída de los precios internacionales limitó obtener mayores ingresos para el país.

Elaborado con información de EFE