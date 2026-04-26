El Ministerio de la Producción (Produce), a través de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) capacitó a 50 operadores del sector pesca y acuícola en la región Tacna, a fin de fortalecer su competitividad para ingresar los mercados internacionales.

Durante la actividad, los participantes fueron capacitados en los requisitos sanitarios y de trazabilidad necesarios para la correcta gestión de la documentación vinculada a la obtención de certificaciones sanitarias para la exportación e importación de productos frescos congelados, así como para la importación de recursos hidrobiológicos.

Asimismo, recibieron orientación sobre el uso del Sistema CATCH, plataforma digital de la Unión Europea (UE) que reemplaza los certificados de captura en papel para el ingreso de productos pesqueros.

También fueron orientados sobre la Refrenda de la Declaración de Fábrica de Transformación, procedimiento que certifica que los productos elaborados, incluso con materia prima importada, cumplen con las exigencias sanitarias y de origen requeridas por el mercado europeo.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que este tipo de acciones fortalecen la formalización y competitividad del sector.

“Desde Produce seguimos impulsando herramientas que permitan a nuestros operadores pesqueros y acuícolas acceder a más mercados con mayores garantías sanitarias. Fortalecer capacidades técnicas significa generar más oportunidades de crecimiento económico para miles de familias vinculadas a esta actividad”, señaló.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, resaltó la importancia de optimizar los procesos sanitarios para dinamizar el comercio exterior.

“Fortalecemos a los operadores para que realicen correctamente los trámites para la obtención de su certificación sanitaria y de esa forma puedan exportar sus productos y traer otros al país. Seguiremos reforzando a productores, importadores y exportadores para impulsar la importación y exportación de productos hidrobiológicos”, afirmó.

En enero de 2026, Sanipes realizó una capacitación similar en Piura, beneficiando a 80 personas. Además, la entidad proyecta desarrollar tres capacitaciones adicionales durante el presente año, con las que se espera beneficiar a 200 personas más.

En el primer trimestre de 2026, Sanipes emitió 7,118 certificados sanitarios con fines de exportación, permitiendo que 194 empresas peruanas exporten 597,201.91 toneladas métricas de productos hidrobiológicos, por un valor de US$ 1,214.8 millones FOB.