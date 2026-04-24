Los oleajes de ligera a moderada intensidad se extenderían hasta el jueves 30 de abril en todo el litoral, de acuerdo al Aviso Especial N° 016 elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú, por lo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda medidas de preparación para que la población esté protegida.

De acuerdo al pronóstico, en el litoral norte persiste el oleaje ligero. Situación similar ocurre en el litoral centro, desde el sur de Salaverry (La Libertad) hasta el Callao; sin embargo, el oleaje se incrementará a moderado desde la mañana del domingo 26 de abril y retornará a ligero el lunes 27.

En tanto, del sur del Callao a San Juan de Marcona (Ica) persiste el oleaje ligero, pero luego aumentará a moderado desde la madrugada del sábado 25 de abril, tras ello disminuirá a ligero en la mañana del martes 28. Estas mismas condiciones se repetirán en el litoral sur.

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Ante esta situación, el Indeci exhorta a las autoridades regionales y locales orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Del mismo modo, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme.

Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.

A tener en cuenta: