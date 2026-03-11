Oleajes de ligera a fuerte intensidad continuarán registrándose en todo el litoral hasta el miércoles 18 de marzo, según la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

Según lo pronosticado, en el litoral norte seguirá el oleaje moderado y bajará a ligero desde la tarde del jueves 12, volverá a moderado desde la noche del viernes 13 y descenderá otra vez a ligero la mañana del lunes 16.

En el litoral centro, entre Salaverry (La Libertad) y Huarmey (Áncash), se prevé la misma evolución de condiciones que en el norte.

Finalmente, desde el sur de Huarmey hasta San Juan de Marcona y en todo el litoral sur, el oleaje se volverá fuerte la tarde del viernes 13, bajará a moderado durante la mañana del domingo 15 y se bajará a ligero por la tarde del lunes 16.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre medidas de protección ante estos fenómenos y evitar la exposición al oleaje para prevenir accidentes o daños.

También recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y, si es el caso, retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme.

A su vez, recomendó evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.